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Флаг важнее электроники. Формула 1 вернула историческую процедуру финиша гонок

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Флаг важнее электроники. Формула 1 вернула историческую процедуру финиша гонок
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
5 дек. 2019 г., 08:38

Решением Всемирного совета FIA электронные панели, которые в последнее время использовались для сигнализации о завершении дистанции гонки, вновь уступят место флагу в руках судьи.

В сезоне-2019 основным инструментом, дающим сигнал о конце гонки, были электронные панели – это решение стало следствием истории на Гран При Канады 2018-го, когда модель Винни Харлоу из-за ошибки судей взмахнула клетчатым флагом на круг раньше необходимого. 

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Однако на недавнем этапе в Японии отказала уже электроника. Ошибка в системе привела к тому, что финишный сигнал также включился за круг до реального конца гонки.

Классификацию пришлось корректировать, и в отличие от Монреаля, это привело к перестановкам в протоколе. Серхио Перес, разбивший машину после контакта с Пьером Гасли, вернулся на девятое место. 

В среду Всемирный совет FIA по автоспорту постановил, что отныне главным сигналом о завершении гонки вновь станет клетчатый черно-белый флаг в руках судьи – как это всегда было в истории мирового автоспорта.

Если же по ошибке отмашка будет дана не вовремя, окончанием гонки будет считаться именно этом момент – вне зависимости от количества запланированных и пройденных кругов. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Скотт Митчелл

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