Флаг важнее электроники. Формула 1 вернула историческую процедуру финиша гонок
Решением Всемирного совета FIA электронные панели, которые в последнее время использовались для сигнализации о завершении дистанции гонки, вновь уступят место флагу в руках судьи.
В сезоне-2019 основным инструментом, дающим сигнал о конце гонки, были электронные панели – это решение стало следствием истории на Гран При Канады 2018-го, когда модель Винни Харлоу из-за ошибки судей взмахнула клетчатым флагом на круг раньше необходимого.
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Однако на недавнем этапе в Японии отказала уже электроника. Ошибка в системе привела к тому, что финишный сигнал также включился за круг до реального конца гонки.
Классификацию пришлось корректировать, и в отличие от Монреаля, это привело к перестановкам в протоколе. Серхио Перес, разбивший машину после контакта с Пьером Гасли, вернулся на девятое место.
В среду Всемирный совет FIA по автоспорту постановил, что отныне главным сигналом о завершении гонки вновь станет клетчатый черно-белый флаг в руках судьи – как это всегда было в истории мирового автоспорта.
Если же по ошибке отмашка будет дана не вовремя, окончанием гонки будет считаться именно этом момент – вне зависимости от количества запланированных и пройденных кругов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Скотт Митчелл
Флаг важнее электроники. Формула 1 вернула историческую процедуру финиша гонок
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