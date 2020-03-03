Физикелла сразится с Баррикелло в рамках Гран При Австралии
Итальянский пилот вернется за руль формульной машины через десять лет после ухода из Ф1.
Бывший пилот Формулы 1 Джанкарло Физикелла примет участие в первом этапе австралийской формульной серии S5000. Заезды пройдут в рамках поддержки Гран При Австралии Ф1 на автодроме в Мельбурне с 12 по 15 марта.
Физикелла провел в Ф1 229 Гран При с 1996-го по 2009-й годы, выступая за Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India и Ferrari. На его счету три победы, включая триумф на Гран При Австралии в составе Renault в 2005 году.
После ухода из Ф1 в 2009 году итальянец сосредоточился на кузовных гонках, в том числе одержав две победы на «24 часах Ле-Мана» в классе GTE Pro за рулем Ferrari. В гонки на машинах с открытыми колесами он вернется впервые с тех пор, как покинул Ф1.
На трассе в Мельбурне S5000 Физикелла встретится с бывшим соперником по Ф1 Рубенсом Баррикелло, который решил провести два этапа в австралийской серии.
Дополнительная информация: Рачит Тукрал
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Другие Формулы
|Пилоты
|Джанкарло Физикелла
|Автор
|Иван Матушкин
Физикелла сразится с Баррикелло в рамках Гран При Австралии
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