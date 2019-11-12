Эмо: Заставить мою дочь смотреть Ф1 смог только Хэмилтон!
Беседуя с журналистами авторитетного итальянского издания, двукратный чемпион Формулы 1 оценил способность британского гонщика привлекать внимание к автогонкам, а также поделился своим взглядом на ситуацию в команде Ferrari.
Льюис Хэмилтон может не быть самым лучшим гонщиком в истории чемпионатов мира, однако даже в этом случае он играет исключительную роль как «посол Формулы 1». Такую мысль высказал в интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди.
«Льюис – личность, которая может привлечь внимание людей, изначально равнодушных к гонкам, – в частности сказал знаменитый бразильский гонщик. – Нужны примеры? Моя дочь Виктория, которой 7 лет, в какой-то момент пришла и говорит: хочу сфотографироваться с Хэмилтоном. И смотрит теперь гонки.
Также важно, что Льюис из простой семьи и смог стать тем, кто он есть, благодаря упорству и самоотдаче. Еще Эйнштейн говорил, что твой талант – это только 20 % успеха. Все остальное зависит от того, как тяжело ты готов работать и чем готов пожертвовать. К Льюису это относится в полной мере!»
Фиттипальди также прокомментировал ситуацию в команде Ferrari. По мнению двукратного чемпиона Формулы 1, внутренняя конкуренция между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером не вредит коллективу.
«Два пилота подгоняют друг друга, и их взаимодействие может принести только пользу. Прогресс Ferrari в течение года заметен – и думаю, он связан именно с конкуренцией между Себом и Шарлем. Я жду, что команда будет очень сильна и в следующем году. Если расклад сил с точки зрения моторов сохранится, Mercedes будет непросто победить Скудерию».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Эмерсон Фиттипальди
|Автор
|Кирилл Качнов
Эмо: Заставить мою дочь смотреть Ф1 смог только Хэмилтон!
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