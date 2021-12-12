Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ральф Шумахер: Маси и FIA – главные лузеры года Следующая / Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи?
Формула 1 Новость

Фиттипальди заменит Мазепина на тестах Ф1

Автор:
, Ответственный редактор

Как стало известно Motorsport.com, команда Haas отдаст машину россиянина своему резервному гонщику

Фиттипальди заменит Мазепина на тестах Ф1

Когда в конце 2020 года Ромен Грожан попал в серьезную аварию в Бахрене и не смог выступить в двух заключительных Гран При сезона, его заменил в кокпите Пьетро Фиттипальди – внук двукратного чемпиона мира Ф1 Эмерсона Фиттипальди.

Спустя год проблемы у основного гонщика Haas вновь позволили бразильцу сесть за руль. На этот раз из строя выбыл Никита Мазепин, который оказался на карантине после позитивного результата теста на коронавирус.

Россиянин не сможет принять участие в официальных тестах Ф1, которые пройдут на «Яс-Марине» 14-15 декабря. Вместо него пилотировать машину на 18-дюймовых шинах предстоит 25-летнему Фиттипальди. 

Ранее в Haas подтвердили, что еще одним участником тестов станет вице-чемпион Формулы 2 Роберт Шварцман. По регламенту каждая команда должна отдать одну из машин гонщику-новичку, а на другой испытывать новую резину.

Читайте также:

Дополнительная информация: Адам Купер

Поделились
Комментарии
Ральф Шумахер: Маси и FIA – главные лузеры года
Предыдущая новость

Ральф Шумахер: Маси и FIA – главные лузеры года
Следующая новость

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи?

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи?
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Боттас: Когда Льюису не стали менять шины, я понял – все кончено Гран При Абу-Даби
Формула 1

Боттас: Когда Льюису не стали менять шины, я понял – все кончено

В Red Bull объяснили проигранный старт Ферстаппена Гран При Абу-Даби
Формула 1

В Red Bull объяснили проигранный старт Ферстаппена

Mercedes подала протест на Макса и итоги гонки в Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Формула 1

Mercedes подала протест на Макса и итоги гонки в Абу-Даби

Пьетро Фиттипальди Больше от
Пьетро Фиттипальди
Фиттипальди останется резервистом Haas в 2022 году
Формула 1

Фиттипальди останется резервистом Haas в 2022 году

Фиттипальди ушел из команды G-Drive Racing после первой же гонки
Европейский Ле-Ман

Фиттипальди ушел из команды G-Drive Racing после первой же гонки

Фиттипальди стал гонщиком G-Drive Racing в ELMS
Европейский Ле-Ман

Фиттипальди стал гонщиком G-Drive Racing в ELMS

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Штайнер: В 2022 году Haas останется аутсайдером Гран При Абу-Даби
Формула 1

Штайнер: В 2022 году Haas останется аутсайдером

Мазепин поставил себе тройку за дебютный сезон в Ф1 Гран При Абу-Даби
Формула 1

Мазепин поставил себе тройку за дебютный сезон в Ф1

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи?
Формула 1 Формула 1

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи?

Фиттипальди заменит Мазепина на тестах Ф1
Формула 1 Формула 1

Фиттипальди заменит Мазепина на тестах Ф1

Ральф Шумахер: Маси и FIA – главные лузеры года
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер: Маси и FIA – главные лузеры года

Боттас: Когда Льюису не стали менять шины, я понял – все кончено
Формула 1 Формула 1

Боттас: Когда Льюису не стали менять шины, я понял – все кончено

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.