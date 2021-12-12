Фиттипальди заменит Мазепина на тестах Ф1

Когда в конце 2020 года Ромен Грожан попал в серьезную аварию в Бахрене и не смог выступить в двух заключительных Гран При сезона, его заменил в кокпите Пьетро Фиттипальди – внук двукратного чемпиона мира Ф1 Эмерсона Фиттипальди.

Спустя год проблемы у основного гонщика Haas вновь позволили бразильцу сесть за руль. На этот раз из строя выбыл Никита Мазепин, который оказался на карантине после позитивного результата теста на коронавирус.

Россиянин не сможет принять участие в официальных тестах Ф1, которые пройдут на «Яс-Марине» 14-15 декабря. Вместо него пилотировать машину на 18-дюймовых шинах предстоит 25-летнему Фиттипальди.

Ранее в Haas подтвердили, что еще одним участником тестов станет вице-чемпион Формулы 2 Роберт Шварцман. По регламенту каждая команда должна отдать одну из машин гонщику-новичку, а на другой испытывать новую резину.

Дополнительная информация: Адам Купер