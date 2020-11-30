Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
3 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
10 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Фиттипальди заменит Грожана на Гран При Сахира

Поделились
Комментарии
Фиттипальди заменит Грожана на Гран При Сахира
Автор:
, Ответственный редактор

Команда Haas подтвердила, что ближайший этап в ее составе проведет бразильский тест-пилот

Пьетро Фиттипальди – 24-летний внук двукратного чемпиона Ф1 Эмерсона Фиттипальди – получил шанс дебютировать в Формуле 1 после аварии Ромена Грожана на Гран При Бахрейна. 

Французский гонщик попал в больницу после серьезного происшествия в третьем повороте, и в понедельник, после медицинского обследования, его решили оставить под надзором врачей до вторника. Команда Haas, не дожидаясь выписки Ромена, объявила о его замене на своего резервного гонщика.

 

«После решения, что для Ромена будет лучше пропустить как минимум одну гонку, выбор в пользу Пьетро был очень простым, – цитирует пресс-служба главу коллектива Гюнтера Штайнера. – Пьетро сядет за руль VF-20, с которой хорошо знаком благодаря работе с командой на протяжении двух последних лет в роли резервного и тест-пилота.

Это верное решение для команды и хорошая возможность для него самого. Он был терпелив и всегда был готов к такой возможности, и вот она пришла. 

Именно поэтому мы хотим видеть его за рулем и уверены, что он хорошо справится с работой. Непросто включаться в работу в последний момент, но я уже говорил, что для Haas это правильное решение».

Читайте также:

Фиттипальди имеет Суперлицензию благодаря победе в Формуле V8 3.5 в сезоне 2017 года. Он имеет опыт выступлений в IndyCar и японской Суперформуле. За два последних года бразилец принял участие в семи официальных тестовых сессиях Ф1 за рулем Haas. 

Он сказал: «Конечно, это не идеальные условия для первого выступления в Ф1, но я невероятно благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за веру в меня.

В этом сезоне я много работал с командой, как на трассе, так и на симуляторе. Потому знаком с рабочими процедурами уик-энда Гран При». 

О том, кто станет напарником Кевина Магнуссена в завершающем сезон 11-13 декабря Гран При Абу-Даби, Haas не сообщила. 

Последним представителем Бразилии в Ф1 был Фелипе Масса, который покинул чемпионат мира в конце 2017 года. 

Читайте также:

Грожана выпишут из больницы во вторник

Предыдущая новость

Грожана выпишут из больницы во вторник
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном

Спичка-Даниил и Стролл вверх ногами. Почему Квят опять провалился в Бахрейне
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Спичка-Даниил и Стролл вверх ногами. Почему Квят опять провалился в Бахрейне

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

Кто выступит за Haas в следующей гонке? Штайнер ответил
Формула 1 Формула 1 / Новость

Кто выступит за Haas в следующей гонке? Штайнер ответил

Росс Браун пообещал серьезное расследование аварии Грожана
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун пообещал серьезное расследование аварии Грожана

«Отвращение и разочарование». Риккардо раскритиковал Ф1 за показ аварии Грожана
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Отвращение и разочарование». Риккардо раскритиковал Ф1 за показ аварии Грожана

Не теряется ли Шварцман в «толпе» юниоров Ferrari? И не лучше ли ему будет в свободном плавании?
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Не теряется ли Шварцман в «толпе» юниоров Ferrari? И не лучше ли ему будет в свободном плавании?

Положение в общем зачете Формулы 2 после второй гонки в Бахрейне
Формула 2 Формула 2 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 2 после второй гонки в Бахрейне

Самое важное:

Фиттипальди заменит Грожана на Гран При Сахира
Формула 1 Формула 1 / Новость

Фиттипальди заменит Грожана на Гран При Сахира

Грожана выпишут из больницы во вторник
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожана выпишут из больницы во вторник

Формула 1 ответила на критику Риккардо. Получилось не очень
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 ответила на критику Риккардо. Получилось не очень

Грожан: Я ругал Halo, а она спасла мне жизнь
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан: Я ругал Halo, а она спасла мне жизнь

Самое читаемое

1
Формула 1

«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном

17ч
2
Формула 1

Спичка-Даниил и Стролл вверх ногами. Почему Квят опять провалился в Бахрейне

3
Формула 1

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

18ч
4
Формула 1

Кто выступит за Haas в следующей гонке? Штайнер ответил

15ч
5
Формула 1

Росс Браун пообещал серьезное расследование аварии Грожана

16ч

Самое важное:

Фиттипальди заменит Грожана на Гран При Сахира
Формула 1

Фиттипальди заменит Грожана на Гран При Сахира

Грожана выпишут из больницы во вторник
Формула 1

Грожана выпишут из больницы во вторник

Формула 1 ответила на критику Риккардо. Получилось не очень
Формула 1

Формула 1 ответила на критику Риккардо. Получилось не очень

Грожан: Я ругал Halo, а она спасла мне жизнь
Формула 1

Грожан: Я ругал Halo, а она спасла мне жизнь

Спасение Грожана из пламени: рассказ очевидца
Формула 1

Спасение Грожана из пламени: рассказ очевидца

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.