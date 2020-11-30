Фиттипальди заменит Грожана на Гран При Сахира

Пьетро Фиттипальди – 24-летний внук двукратного чемпиона Ф1 Эмерсона Фиттипальди – получил шанс дебютировать в Формуле 1 после аварии Ромена Грожана на Гран При Бахрейна.

Французский гонщик попал в больницу после серьезного происшествия в третьем повороте, и в понедельник, после медицинского обследования, его решили оставить под надзором врачей до вторника. Команда Haas, не дожидаясь выписки Ромена, объявила о его замене на своего резервного гонщика.

«После решения, что для Ромена будет лучше пропустить как минимум одну гонку, выбор в пользу Пьетро был очень простым, – цитирует пресс-служба главу коллектива Гюнтера Штайнера. – Пьетро сядет за руль VF-20, с которой хорошо знаком благодаря работе с командой на протяжении двух последних лет в роли резервного и тест-пилота.

Это верное решение для команды и хорошая возможность для него самого. Он был терпелив и всегда был готов к такой возможности, и вот она пришла.

Именно поэтому мы хотим видеть его за рулем и уверены, что он хорошо справится с работой. Непросто включаться в работу в последний момент, но я уже говорил, что для Haas это правильное решение».

Фиттипальди имеет Суперлицензию благодаря победе в Формуле V8 3.5 в сезоне 2017 года. Он имеет опыт выступлений в IndyCar и японской Суперформуле. За два последних года бразилец принял участие в семи официальных тестовых сессиях Ф1 за рулем Haas.

Он сказал: «Конечно, это не идеальные условия для первого выступления в Ф1, но я невероятно благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за веру в меня.

В этом сезоне я много работал с командой, как на трассе, так и на симуляторе. Потому знаком с рабочими процедурами уик-энда Гран При».

О том, кто станет напарником Кевина Магнуссена в завершающем сезон 11-13 декабря Гран При Абу-Даби, Haas не сообщила.

Последним представителем Бразилии в Ф1 был Фелипе Масса, который покинул чемпионат мира в конце 2017 года.