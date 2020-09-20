Фиттипальди снова попал в многомиллионные долги

Легендарный бразильский гонщик Эмерсон Фиттипальди оказался в трудном финансовом положении. По данным газеты Folha de São Paulo 73-летний пилот задолжал 8,6 млн евро и получил 145 исков из-за долгов.

Фиттипальди уже имел финансовые проблемы в 2016 году. Тогда его долги составили 6,5 млн евро, а его имущество, трофеи и гоночные машины были конфискованы. В тот раз бразильцу удалось уладить проблемы и даже спасти от конфискации легендарный чемпионский болид Lotus 1972 года.

Источник уверяет, что сейчас Фиттипальди скрывает от бразильских кредиторов свои активы, ведя роскошную жизнь в США, и оставаясь должен миллионы на родине. Сам Фиттипальди и его юристы эти обвинения отрицают.