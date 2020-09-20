Фиттипальди снова попал в многомиллионные долги
Двукратный чемпион Формулы 1 получил больше сотни долговых исков
Легендарный бразильский гонщик Эмерсон Фиттипальди оказался в трудном финансовом положении. По данным газеты Folha de São Paulo 73-летний пилот задолжал 8,6 млн евро и получил 145 исков из-за долгов.
Фиттипальди уже имел финансовые проблемы в 2016 году. Тогда его долги составили 6,5 млн евро, а его имущество, трофеи и гоночные машины были конфискованы. В тот раз бразильцу удалось уладить проблемы и даже спасти от конфискации легендарный чемпионский болид Lotus 1972 года.
Источник уверяет, что сейчас Фиттипальди скрывает от бразильских кредиторов свои активы, ведя роскошную жизнь в США, и оставаясь должен миллионы на родине. Сам Фиттипальди и его юристы эти обвинения отрицают.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин