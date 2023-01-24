Фиттипальди пятый год подряд будет запасным пилотом в Haas

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Пьетро Фиттипальди получил возможность провести два Гран При в конце 2020 года, когда Ромен Грожан попал в серьезную аварию в Бахрейне и оказался на больничной койке. Все остальное время, не считая редких тестов и пятничных тренировок, Пьетро оставался в Haas на «скамейке запасных».

Несмотря на это, 26-летний гонщик продлил соглашение с коллективом еще на год. Он вновь получит возможность сесть за руль по ходу двух пятниц в качестве юниора, а также отработает на тестах – по всей видимости, во время единственной предсезонной сессии в Сахире.

Глава Haas Гюнтер Штайнер объяснил причины выбора в пользу Фиттипальди.

«Я уже много раз говорил, что стабильность и постоянство служат ключами к успеху в Формуле 1, – цитирует тирольца пресс-служба. – Сотрудничество команды с Пьетро в 2023 году видится мне отличным фундаментом.

В Ф1 вы должны быть готовы отреагировать на любое развитие событий, а Пьетро уже подтвердил свой уровень и готовность в любой момент сесть за руль и выехать на трассу, как дважды делал это в 2020 году.

В прошлом сезоне он работал на предсезонных тестах, провел две тренировки Гран При и вновь пилотировал VF-22 на тестах после завершения чемпионата. В отличие от многих других, характеристики машины подходят его агрессивному стилю, что звучит просто музыкой для моих ушей, когда время ограничено».

Вместе в программой в Ф1 бразило-американский гонщик будет стартовать в марафонском чемпионате мира WEC за команду Jota в классе LMP2.