Фиттипальди пятый год подряд будет запасным пилотом в Haas
Внук двукратного чемпиона мира Ф1 Эмерсона Фиттипальди продлил контракт с командой, с которой начал сотрудничать еще в 2019 году
Пьетро Фиттипальди получил возможность провести два Гран При в конце 2020 года, когда Ромен Грожан попал в серьезную аварию в Бахрейне и оказался на больничной койке. Все остальное время, не считая редких тестов и пятничных тренировок, Пьетро оставался в Haas на «скамейке запасных».
Несмотря на это, 26-летний гонщик продлил соглашение с коллективом еще на год. Он вновь получит возможность сесть за руль по ходу двух пятниц в качестве юниора, а также отработает на тестах – по всей видимости, во время единственной предсезонной сессии в Сахире.
Глава Haas Гюнтер Штайнер объяснил причины выбора в пользу Фиттипальди.
«Я уже много раз говорил, что стабильность и постоянство служат ключами к успеху в Формуле 1, – цитирует тирольца пресс-служба. – Сотрудничество команды с Пьетро в 2023 году видится мне отличным фундаментом.
В Ф1 вы должны быть готовы отреагировать на любое развитие событий, а Пьетро уже подтвердил свой уровень и готовность в любой момент сесть за руль и выехать на трассу, как дважды делал это в 2020 году.
В прошлом сезоне он работал на предсезонных тестах, провел две тренировки Гран При и вновь пилотировал VF-22 на тестах после завершения чемпионата. В отличие от многих других, характеристики машины подходят его агрессивному стилю, что звучит просто музыкой для моих ушей, когда время ограничено».
Вместе в программой в Ф1 бразило-американский гонщик будет стартовать в марафонском чемпионате мира WEC за команду Jota в классе LMP2.
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