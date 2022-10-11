Фиттипальди проведет две пятничные тренировки с Haas F1
Бразильский резервист сможет сесть за руль в Мехико и Абу-Даби
Правила Ф1 требуют от каждой команды дважды за сезон усадить новичка за руль по ходу тренировок Гран При. До финиша чемпионата остается всего четыре этапа, и тем, кто до сих пор не выполнил это условие, пора торопиться.
Если учесть что уик-энд в Бразилии будет спринтерским, возможностей осталось всего три. Команда Haas во вторник объявила, что на двух предстоящих Гран При за руль красно-белой машины сядет Пьетро Фиттипальди. 26-летний бразилец, резервный пилот коллектива, в 2020-м заменял попавшего в аварию Ромена Грожана, но провел всего две гонки, потому отвечает критериям для новичков.
В Мехико он заменит Кевина Магнуссена, а за завершающем сезон этапе в Абу-Даби – Мика Шумахера. Кроме того, еще ранее американцы договорились, что на Гран При США отдадут одну из машин Антонио Джовинацци.
Наверняка замены на ближайшем этапе в Остине будут и еще в нескольких командах. В частности, Ferrari подтвердила, что в Остине за рулем ее машины будет работать россиянин Роберт Шварцман.
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