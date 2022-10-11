Фиттипальди проведет две пятничные тренировки с Haas F1

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Правила Ф1 требуют от каждой команды дважды за сезон усадить новичка за руль по ходу тренировок Гран При. До финиша чемпионата остается всего четыре этапа, и тем, кто до сих пор не выполнил это условие, пора торопиться.

Если учесть что уик-энд в Бразилии будет спринтерским, возможностей осталось всего три. Команда Haas во вторник объявила, что на двух предстоящих Гран При за руль красно-белой машины сядет Пьетро Фиттипальди. 26-летний бразилец, резервный пилот коллектива, в 2020-м заменял попавшего в аварию Ромена Грожана, но провел всего две гонки, потому отвечает критериям для новичков.

В Мехико он заменит Кевина Магнуссена, а за завершающем сезон этапе в Абу-Даби – Мика Шумахера. Кроме того, еще ранее американцы договорились, что на Гран При США отдадут одну из машин Антонио Джовинацци.

Наверняка замены на ближайшем этапе в Остине будут и еще в нескольких командах. В частности, Ferrari подтвердила, что в Остине за рулем ее машины будет работать россиянин Роберт Шварцман.