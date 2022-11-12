Фиттипальди получил место в программе Red Bull и поедет за Carlin в Ф2

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По ходу уик-энда в Сан-Паулу Red Bull официально объявила о включении 21-летнего Энцо Фиттипальди в свою молодежную программу. Энцо – внук двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттпальди и младший брат Пьетро, запасного гонщика Haas.

В нынешнем сезоне он выступает за Charouz в Формуле 2 и за один этап до финиша занимает там шестое место в общем зачете, не одержав пока ни одной победы.

Менеджмент пилота потратил немало времени на переговоры с гоночным консультантом Red Bull Хельмутом Марко. Стороны впервые встретились летом на этапе Ф1 в Шпильберге, а продолжили общение в Зандфорте.

Марко так объяснил Motorsport.com приглашение Фиттипальди: «В весьма средней команде он выступает очень неплохо, постоянно оставаясь среди лидеров. Да, у него были взлеты и падения, но теперь он получит шанс – поедет [в 2023 году] за Carlin, это топ-команда. И еще – у него есть характер».

Также австриец подтвердил, что из пилотов, которые сейчас выступают в Формуле 2 при поддержке Red Bull, не все сохранят поддержку в новом сезоне. На настоящий момент в этот список входят Лиам Лоусон, Джехан Дарувала, Аюму Иваса и Деннис Хаугер.

Про Лоусона уже известно, что он останется в Red Bull Junior и уедет в японскую Суперформулу. Хаугер продолжит выступать в Ф2.