Фиттипальди останется резервистом Haas в 2022 году

Пьетро Фиттипальди продолжит работать с командой в роли тест-пилота и резервиста в следующем сезоне. Пилот впервые садился за руль автомобиля коллектива на тестах в Абу-Даби в 2018 году.

«Я очень рад возможности продолжить сотрудничество с Haas, – сказал Фиттипальди. – Я провел с командой уже пару сезонов, и она мне стала как семья. Я многому научился в свое время, и надеюсь, что я смогу продолжить вкладывать знания с новой эпохой Ф1 в 2022 году».

Глава коллектива Гюнтер Штайнер назвал это решение «довольно простым». «Пьетро очень хорошо знает внутреннюю специфику работы команды, ведь он давно с ним, – отметил Гюнтер. – В прошлом году он доказал нам, что готов сделать шаг вперед и выступать, когда потребуется. Мы рады продолжить наши отношения и с нетерпением ждем Пьетро с нами в 2022 году».

Фиттипальди также участвовал в минувшем сезоне IndyCar: бразилец трижды выходил на старт за команду Dale Coyne Racing и был быстрейшим среди новичков в квалификации к «Инди-500». Более того, в 2021 году Пьетро участвовал в Европейской серии Ле-Ман за G-Drive и садился за руль бразильских сток-каров на одном из этапов серии.