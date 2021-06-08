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Формула 1 Новости

Как будут выглядеть здания на пит-лейне в Саудовской Аравии

Автор:
, Редактор Ф1
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Организаторы первого этапа Ф1 в Джидде показали, что планируют построить на автодроме уже к ближайшему декабрю

Как будут выглядеть здания на пит-лейне в Саудовской Аравии

В этом году Саудовская Аравия впервые примет этап Формулы 1. Гран При в столице страны Джидде пройдет 3-5 декабря.

Конфигурация трассы, которая станет самой длинной и скоростной среди всех городских трасс в календаре Ф1, была представлена еще в марте. А сейчас организатор этапа Saudi Motorsport Company показала, как будут выглядеть здания на пит-лейне.

Сообщается, что их архитектура была вдохновлена домами, расположенными вдоль главной прямой трассы. Таким образом, здания должны гармонично вписаться в окружающий ландшафт.

Пит-билдинг, Гран При Саудовской Аравии

Пит-билдинг, Гран При Саудовской Аравии

Фото: Saudi Motorsport Company

Здание команд, Гран При Саудовской Аравии

Здание команд, Гран При Саудовской Аравии

Фото: Saudi Motorsport Company

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Люк Смит

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