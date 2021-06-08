Как будут выглядеть здания на пит-лейне в Саудовской Аравии
Организаторы первого этапа Ф1 в Джидде показали, что планируют построить на автодроме уже к ближайшему декабрю
В этом году Саудовская Аравия впервые примет этап Формулы 1. Гран При в столице страны Джидде пройдет 3-5 декабря.
Конфигурация трассы, которая станет самой длинной и скоростной среди всех городских трасс в календаре Ф1, была представлена еще в марте. А сейчас организатор этапа Saudi Motorsport Company показала, как будут выглядеть здания на пит-лейне.
Сообщается, что их архитектура была вдохновлена домами, расположенными вдоль главной прямой трассы. Таким образом, здания должны гармонично вписаться в окружающий ландшафт.
Пит-билдинг, Гран При Саудовской Аравии
Фото: Saudi Motorsport Company
Здание команд, Гран При Саудовской Аравии
Фото: Saudi Motorsport Company
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