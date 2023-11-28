Формула 1 Ноябрьские тесты в Абу-Даби
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Финальные тесты Ф1 в Абу-Даби начались с конфуза

Утечка воды из отеля у трассы вынудила на 25 минут остановить заезды красными флагами

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Службы трассы эвакуируют протечку воды

Сезон 2023 года в Формуле 1 завершается во вторник однодневной сессией в Абу-Даби. Каждая команда вправе работать по ходу этих тестов двумя машинами, однако за рулем одной из них должен сидеть пилот-новичок, а другого гонщика ждет работа по программе Pirelli с шинами для нового сезона. 

В общей сложности участниками заездов станут 25 гонщиков – в их числе нет чемпионов мира Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, а Haas и вовсе освободила от работы обоих призовых пилотов. В то же время, четыре команды задействовали свой основной состав полностью, разделив программу пополам.

Новички же остались теми же, что были в пятничной тренировке недавнего Гран При – добавились лишь Аюму Иваса (AlphaTauri) и Франко Колапинто (Williams).

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Заезды должны были стартовать в 8:00 Мск, однако их начало пришлось задержать из-за того, что на «Яс-Марину» опоздал медицинский вертолет, которого пришлось ждать 25 минут 

Спустя ровно час работу команд пришлось остановить красными флагами. На этот раз причиной стала вода, залившая трассу на третьем секторе в 13-м и 14-м поворотах. Ее утечка произошла в отеле у трассы. 

Очистка асфальта заняла еще 25 минут, посте чего работа на тестах продолжились. Сессия на «Яс-Марине» – а с ней и весь сезон Ф1 2023 года – закончится в 17:00 Мск.

Участники тестов Ф1 в Абу-Даби

Команда Участник тестов Pirelli Участник тестов новичков
Switzerland Alfa Romeo China Чжоу Гуаньюй France Тео Пуршер
Italy AlphaTauri Australia Даниэль Риккардо
Japan Юки Цунода		 Japan Аюму Иваса
France Alpine France Эстебан Окон Australia Джек Дуэн
United Kingdom Aston Martin Spain Фернандо Алонсо
Canada Лэнс Стролл		 Brazil Фелипе Другович
Italy Ferrari Spain Карлос Сайнс
Monaco Шарль Леклер		 Russian Federation Роберт Шварцман
United States Haas Brazil Пьетро Фиттипальди United Kingdom Оливер Бирман
United Kingdom McLaren Australia Оскар Пиастри Mexico Пато О'Уорд
Germany Mercedes United Kingdom Джордж Расселл Denmark Фредерик Вести
Austria Red Bull Mexico Серхио Перес United Kingdom Джейк Деннис
United Kingdom Williams Thailand Алекс Элбон
United States Логан Сарджент		 Argentina Франко Колапинто
United Kingdom Зак О'Салливан
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