Финальные тесты Ф1 в Абу-Даби начались с конфуза
Утечка воды из отеля у трассы вынудила на 25 минут остановить заезды красными флагами
Сезон 2023 года в Формуле 1 завершается во вторник однодневной сессией в Абу-Даби. Каждая команда вправе работать по ходу этих тестов двумя машинами, однако за рулем одной из них должен сидеть пилот-новичок, а другого гонщика ждет работа по программе Pirelli с шинами для нового сезона.
В общей сложности участниками заездов станут 25 гонщиков – в их числе нет чемпионов мира Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, а Haas и вовсе освободила от работы обоих призовых пилотов. В то же время, четыре команды задействовали свой основной состав полностью, разделив программу пополам.
Новички же остались теми же, что были в пятничной тренировке недавнего Гран При – добавились лишь Аюму Иваса (AlphaTauri) и Франко Колапинто (Williams).
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Роберт Шварцман, Ferrari SF-23
Заезды должны были стартовать в 8:00 Мск, однако их начало пришлось задержать из-за того, что на «Яс-Марину» опоздал медицинский вертолет, которого пришлось ждать 25 минут
Спустя ровно час работу команд пришлось остановить красными флагами. На этот раз причиной стала вода, залившая трассу на третьем секторе в 13-м и 14-м поворотах. Ее утечка произошла в отеле у трассы.
Очистка асфальта заняла еще 25 минут, посте чего работа на тестах продолжились. Сессия на «Яс-Марине» – а с ней и весь сезон Ф1 2023 года – закончится в 17:00 Мск.
Участники тестов Ф1 в Абу-Даби
|Команда
|Участник тестов Pirelli
|Участник тестов новичков
|Alfa Romeo
|Чжоу Гуаньюй
|Тео Пуршер
|AlphaTauri
| Даниэль Риккардо
Юки Цунода
|Аюму Иваса
|Alpine
|Эстебан Окон
|Джек Дуэн
|Aston Martin
| Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
|Фелипе Другович
|Ferrari
| Карлос Сайнс
Шарль Леклер
|Роберт Шварцман
|Haas
|Пьетро Фиттипальди
|Оливер Бирман
|McLaren
|Оскар Пиастри
|Пато О'Уорд
|Mercedes
|Джордж Расселл
|Фредерик Вести
|Red Bull
|Серхио Перес
|Джейк Деннис
|Williams
| Алекс Элбон
Логан Сарджент
| Франко Колапинто
Зак О'Салливан
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