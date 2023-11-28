Финальные тесты Ф1 в Абу-Даби начались с конфуза

Сезон 2023 года в Формуле 1 завершается во вторник однодневной сессией в Абу-Даби. Каждая команда вправе работать по ходу этих тестов двумя машинами, однако за рулем одной из них должен сидеть пилот-новичок, а другого гонщика ждет работа по программе Pirelli с шинами для нового сезона.

В общей сложности участниками заездов станут 25 гонщиков – в их числе нет чемпионов мира Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, а Haas и вовсе освободила от работы обоих призовых пилотов. В то же время, четыре команды задействовали свой основной состав полностью, разделив программу пополам.

Новички же остались теми же, что были в пятничной тренировке недавнего Гран При – добавились лишь Аюму Иваса (AlphaTauri) и Франко Колапинто (Williams).

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Заезды должны были стартовать в 8:00 Мск, однако их начало пришлось задержать из-за того, что на «Яс-Марину» опоздал медицинский вертолет, которого пришлось ждать 25 минут

Спустя ровно час работу команд пришлось остановить красными флагами. На этот раз причиной стала вода, залившая трассу на третьем секторе в 13-м и 14-м поворотах. Ее утечка произошла в отеле у трассы.

Очистка асфальта заняла еще 25 минут, посте чего работа на тестах продолжились. Сессия на «Яс-Марине» – а с ней и весь сезон Ф1 2023 года – закончится в 17:00 Мск.

Участники тестов Ф1 в Абу-Даби