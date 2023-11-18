Финальную тренировку в Лас-Вегасе остановили досрочно, лучшим стал Расселл

Элбон слишком широко направил машину на выходе из пятого поворота, ударился об ограждение левым задним колесом и потерял шину (диск остался на месте). И хотя до клетчатого флага оставалось еще пять минут, а сам пилот Williams остановил машину в безопасном месте, судьи вывесили красные флаги и приняли решение не возобновлять финальную тренировку.

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер в этот момент были на быстрых кругах, но закончить их и показать свою силу не успели – на первой строчке протокола с результатом 1:34.093 на шинах Soft остался Джордж Расселл из Mercedes.

Оскар Пиастри показал за рулем McLaren вторую скорость, а третьим – к радости местных болельщиков и удивлению всех остальных – оказался Логан Сарджент.

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images Логан Сарджент, Williams FW45

Пилот Williams опередил дуэт Red Bull (Макс Ферстаппен проехал на 0,053 быстрее Серхио Переса), а «виновник торжества» Элбон остался шестым.

Пилоты Ferrari, которые стали быстрейшими днем ранее, на этот раз остались в середине второго десятка, так как большую часть сессии работали на длинных сериях кругов и просто не успели проехать достаточно быстро. При этом Шарль Леклер незадолго до красных флагов установил рекордное время на втором секторе, но завершить попытку ему не удалось.

До аварии Элбона сессия обходилась без происшествий, хотя многие гонщики, включая Ферстаппена, выезжали в зоны безопасности, а Ландо Норрис едва не улетел в стену, заблокировав колеса на торможении перед 12-м поворотом. Британец из McLaren в итоге остался 11-м и последним из тех, кто уложился в секунду от лучшего времени.

Квалификация Гран При Лас-Вегаса стартует в 11:00 Мск.

Результаты третьей тренировки Гран При Лас-Вегаса