Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Отчет о тренировке

Финальную тренировку в Лас-Вегасе остановили досрочно, лучшим стал Расселл

Ошибка Алекса Элбона, который задел стену и остался на трех колесах, не позволила пилотам провести финальные тренировки быстрых попыток

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Элбон слишком широко направил машину на выходе из пятого поворота, ударился об ограждение левым задним колесом и потерял шину (диск остался на месте). И хотя до клетчатого флага оставалось еще пять минут, а сам пилот Williams остановил машину в безопасном месте, судьи вывесили красные флаги и приняли решение не возобновлять финальную тренировку.

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер в этот момент были на быстрых кругах, но закончить их и показать свою силу не успели – на первой строчке протокола с результатом 1:34.093 на шинах Soft остался Джордж Расселл из Mercedes. 

Оскар Пиастри показал за рулем McLaren вторую скорость, а третьим – к радости местных болельщиков и удивлению всех остальных – оказался Логан Сарджент. 

Логан Сарджент, Williams FW45

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Логан Сарджент, Williams FW45

Пилот Williams опередил дуэт Red Bull (Макс Ферстаппен проехал на 0,053 быстрее Серхио Переса), а «виновник торжества» Элбон остался шестым. 

Пилоты Ferrari, которые стали быстрейшими днем ранее, на этот раз остались в середине второго десятка, так как большую часть сессии работали на длинных сериях кругов и просто не успели проехать достаточно быстро. При этом Шарль Леклер незадолго до красных флагов установил рекордное время на втором секторе, но завершить попытку ему не удалось.

До аварии Элбона сессия обходилась без происшествий, хотя многие гонщики, включая Ферстаппена, выезжали в зоны безопасности, а Ландо Норрис едва не улетел в стену, заблокировав колеса на торможении перед 12-м поворотом. Британец из McLaren в итоге остался 11-м и последним из тех, кто уложился в секунду от лучшего времени.

Квалификация Гран При Лас-Вегаса стартует в 11:00 Мск.

Результаты третьей тренировки Гран При Лас-Вегаса

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 23

1'34.093
2 Australia Оскар ПиастриMcLaren 20

+0.398

1'34.491
3 United States Логан СарджентWilliams 17

+0.552

1'34.645
4 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 14

+0.560

1'34.653
5 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 13

+0.613

1'34.706
6 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 14

+0.633

1'34.726
7 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 18

+0.695

1'34.788
8 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 24

+0.760

1'34.853
9 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 18

+0.815

1'34.908
10 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 18

+0.974

1'35.067
11 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 17

+0.996

1'35.089
12 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 17

+1.019

1'35.112
13 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 20

+1.160

1'35.253
14 France Эстебанг ОконAlpine 15

+1.204

1'35.297
15 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 15

+1.788

1'35.881
16 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 22

+1.815

1'35.908
17 Spain Карлос СайнсFerrari 21

+1.846

1'35.939
18 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 15

+1.994

1'36.087
19 France Пьер ГаслиAlpine 12

+2.392

1'36.485
20 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 15

+3.685

1'37.778
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