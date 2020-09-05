Финал квалификации заставил Сайнса шататься

Карлос Сайнс показал третье время в квалификации Гран При Италии, повторив свой лучший результат в карьере. Однако после окончания заезда он признался, что лучшее время далось ему не легко, а быстрый круг чуть было сразу не закончился вылетом.

«На последнем быстром круге я чуть не потерял машину в первом повороте Лесмо, – сказал Сайнс. – После этого мне пришлось максимально атаковать и ехать на грани. Меня сейчас прям шатает, настолько мне пришлось концентрироваться в Параболике и Аскари.

Мне казалось, что я не очень хорошо проехал в первой и второй частях квалификации, как и первый быстрый круг в финале. Так что я ждал второй попытки, которая поначалу тоже не задалась. Затем мне было нужно на пределе пройти оставшиеся повороты, что мне удалось сделать. Я сильно рисковал и когда входил в Аскари, то даже успел подумать, что сделал это слишком поздно».

Сайнса также спросили о том, чем он может объяснить скорость McLaren в Монце.

«Я не знаю, с чем связано наше преимущество, но я правда чувствую, что мы быстрее остальных середняков. Мне нужно было лишь собрать лучший круг. Как и год назад, мы настроили здесь болиды на минимальную прижимную силу. Но наша прошлогодняя машина с такими настройками просто не работала. Теперь иная ситуация», – сказал испанский гонщик.

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд