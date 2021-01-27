Фильм про Шумахера готов, но дата выхода неизвестна

Режиссер Ванесса Некер завершила работу над документальным фильмом про семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера. Лента должна была выйти еще в декабре 2019 года, но затем ее перенесли на конец 2020-го.

Теперь же, хотя фильм готов, его не могут выпустить из-за коронавирусных ограничений, и когда начнутся показы документалки пока не известно.

«Коронавирус сильно осложнил ситуацию, – цитирует Некер немецкий сайт Express. – Мы не можем назвать дату релиза и просим всех потерпеть. Фильм рассказывает о впечатляющей карьере Михаэля, но также с разных сторон показывает его сложную личность».

Напомним, что в этом году в Формуле 1 дебютирует сын Михаэля Шумахера Мик.