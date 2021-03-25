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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

«Фильм на двойной скорости». Мазепин рассказал о подготовке к дебюту в Ф1

Автор:
, Ответственный редактор

В преддверии первого Гран При российского гонщика пресс-служба Haas опубликовала видеоинтервью с ним. Мы отобрали самые примечательные моменты

«Фильм на двойной скорости». Мазепин рассказал о подготовке к дебюту в Ф1

Видео было записано в Бахрейне сразу после завершения тестов, которые показали явную нехватку скорости Haas в сравнении с соперниками. В то же время, машина VF-21 не доставила команде технических проблем. позволив Никите Мазепину стать третьим по пройденной дистанции. 

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Вот что российский гонщик сказал по поводу подготовки к дебюту и о тех целях, которые ставит перед собой. 

Об ожиданиях от самого первого Гран При 

Будет непросто. Машина едва ли позволит нам претендовать на высокие позиции. Психологически нагрузка тоже выше, чем привычная мне по Формуле 2. Но я очень жду первую гонку, я готов к ней и намерен двигаться только вперед. 

О физических нагрузках в Ф1

Я несколько изменил свой подход к структуре упражнений. Прежде всего, занятия стали более продолжительными. К счастью, несмотря на карантинные ограничения, я смог приехать в европейский тренировочный центр – это невероятно важно для приготовлений к дебютному сезону.

Главными стали упражнения на выносливость, так как в Ф1 гонки гораздо продолжительнее. Кроме того, вам нужны гораздо более крепкие мышцы шеи. 

О главном отличии Формулы 1 от Формулы 2

Все быстрее в два или три раза. Ты быстрее разгоняешься, быстрее оказываешься у точек торможения. Словно смотришь фильм на двойной скорости.

У тебя гораздо меньше времени для раздумий о том, что нужно делать. Потому гораздо больше задач необходимо выполнять автоматически. 

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Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Об особенностях работы в команде Ф1

Когда подписываешь контракт, сложно до конца почувствовать, что ты стал пилотом Формулы 1. Но после трех дней тестов, когда испытываешь невероятные ощущения от работы в самом сердце команды, когда ощущаешь себя связующим звеном между машиной и инженерами… Я никогда не испытывал такого прежде на столь высоком уровне. 

Мы постепенно раскрываем свой потенциал – медленно, но неуклонно. 

Я чувствую, что стал хорошим добавлением к команде. И верю, что моя обратная связь поможет двигаться вперед, что совместная работа позволит нам выйти на гораздо более высокий уровень, чем сейчас.

О главной задаче на тестах

Учиться концентрации. Для меня это самое основное. Сессии гораздо длиннее, чем я привык. А ваше тело устроено так, что позволяет ехать быстро в начале, но затем настаивает на снижении темпа. А ты должен оставаться в прежней зоне, должен перестроить свою голову на другой подхода. 

О том, как лучше подготовиться к Гран При

Я сделал очень много записей за эти три дня. Их анализ позволит понять, что получилось, а что нет. В чем мне надо прибавить. Инженеры тоже сообщат мне большое количество информации.

Расписание уик-энда в Ф1 совсем не такое, к какому я привык. Другие требования, другая силовая установка. И мне нужно убедиться, что я все сделаю правильно по ходу гонки. Так что задач много – но я готов к ним.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

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