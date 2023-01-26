FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti
Как рассказал президент Бин Сулайем, объявленный им тендер пока не выявил большого количества претендентов. Впрочем, главный из них уже заявил о себе
В самом начале января Мохаммед Бин Сулайем на своей личной страничке в социальных сетях объявил о подготовке тендера по выбору новой команды для Формулы 1.
Хотя формально подавать свои заявки мог любой желающий, мало кто сомневался, что целью всей этот истории является дебют в чемпионате проекта Майкла Андретти. Уже через два дня после публикации Сулайема американец анонсировал совместную заявку с Cadillac.
Приехав на Ралли Монте-Карло в прошлые выходные, глава FIA рассказал, что за прошедшие недели заявка американцев так и осталась единственной.
«Напрямую к нам обратилась только Andretti», – подтвердил чиновник. Также он рассказал, что уже провел переговоры с Майклом и его отцом, чемпионом мира 1978 года Марио Андретти. На них Бин Сулайем дал понять кандидатам, что их заявка имеет шансы только в случае реальной поддержки со стороны автопроизводителя.
Отдельно президент встретился с главой General Motors Марком Реуссом – и назвал их разговор «продуктивным».
«Как мы можем отказать крупному производителю? – спросил он. – Мы говорили о США, где у нас теперь проходят три Гран При. При этом я делал упор не на зарабатывание денег. Мне куда важнее сохранять устойчивое развитие спорта».
Команды Ф1 до сих пор не в восторге от идеи Андретти, так как им придется делить с новичками призовые. Бин Сулайем раскритиковал такой подход.
«Они говорят: "Ох, у нас отберут кусок пирога", – объяснил он. – Но тогда я спрошу их: а чего вы вообще хотите? Можем, выкинуть еще пять команд, чтобы остальным досталось еще больше денег? Это ведь работает в обе стороны.
Я хочу, чтобы все они преуспевали. Но больше денег или меньше… У нас есть эффективный лимит бюджетов, мы продолжаем совершенствовать его. Ведь каждый все равно может потратить не больше 145 миллионов.
Мы же просто не вправе отказывать производителю. Просто представьте себе такое. Это совершенно неправильно».
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