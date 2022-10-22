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Формула 1 / Гран При Японии Аналитика

FIA завершила разбор событий в Японии. Вот самое важное из их отчета

Действия Пьера Гасли на «Сузуке» названы «безрассудными», а судьи FIA просто упустила француза из вида

Алекс Калинаукас
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FIA завершила разбор событий в Японии. Вот самое важное из их отчета
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Японская гонка началась под сильным дождем, и на первом же круге Карлос Сайнс, не удержав машину под контролем после «шпильки», улетел в ограждение. Почти в этом же месте остановился сошедший из-за поломки Алекс Элбон из Williams.

Дирекция гонки выпустила автомобиль безопасности, но в скором времени приняла решение об окончательном прекращении борьбы – в руках судей появились красные флаги. 

Подобный сценарий является обычным для Ф1 и едва ли привлек бы внимание, если бы не Пьер Гасли. На первом круге тот влетел в рекламный щит, который отбросило на асфальт после аварии Сайнса. Гонщику AlphaTauri потребовалось провести пит-стоп для замены поврежденного переднего крыла, после чего он помчался нагонять соперников. 

Проезжая мимо судей, которые уже занимались эвакуацией разбитой Ferrari Сайнса, Пьер оказался в опасной близости от тяжелого трактора-эвакуатора. Гасли был буквально в ярости, обвинив организаторов в несоблюдении норм безопасности. FIA отреагировала на критику и запустила подробное расследование

Его итоги были опубликованы в пятницу перед стартом тренировок Гран При США. В документе сказано, что анализ процедур, связанных с выездом машины безопасности и введением режима VSC, показал наличие в них нескольких слабых мест. Там же отмечается, что Гасли «пилотировал в безрассудной манере», а команду судьям выводить трактор на трассу отдали слишком рано.

Мы нашли в отчете FIA все самое важное и предлагаем эту выжимку вашему вниманию.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Факт 1. Гасли просто упустили из вида

Когда на втором круге позади автомобиля безопасности собрался весь пелотон, официальные лица FIA дали линейным судьям разрешение задействовать два трактора, в том числе вывести их на гоночный асфальт в быстрой правой дуге между шпилькой и поворотом Ложка, откуда требовалось убрать разбитой Ferrari. 

В отчете говорится, что в этот момент «все усилия были сконцентрированы на безопасности спасательной операции, а AlphaTauri Пьера Гасли на пит-лейне изначально не заметили».

В документе по итогам расследования говорится: «Дирекция гонки не обязана отслеживать каждую машину, тогда как любой гонщик вправе проводить пит-стоп позади автомобиля безопасности. В это время [судейской коллегии] важнее следить за местом, где произошла авария, тогда как пелотон нейтрализован машиной безопасности».

Гасли въехал на пит-лейн за семь секунд до того, как судьям на трассе дали разрешение начать  эвакуацию Ferrari Сайнса. С Williams Элбона в этот момент уже работали. 

Крану позволили выехать на гоночный асфальт за 14 секунд до того, как Гасли покинул пит-лейт. Тогда же второй кран направили к машине Гасли. 

В отчете FIA сказано, что «использование на "Сузуке" подобных кранов в такую погоду является деликатным вопросом в свете трагических событий прошлого». Под этим, конечно же, имеется в виду авария Жюля Бьянки 2014 года – тогда пилот получил тяжелые повреждения, позже приведшие к смерти, врезавшись в похожий трактор. 

Отчет раскрывает ошибки специалистов FIA: «Коллегия спортивных комиссаров впоследствии признала, что в таких условиях стоило бы повременить с допуском тяжелой техники на трассу. Также стоило бы приложить максимальные усилия для обеспечению эффективной и безопасной эвакуации машин. Но задержка этих работ в такую погоду, как в тот день на "Сузуке", могла привести к процедуре приостановки гонки. 

Также следует признать, что хотя для нейтрализации и был использован автомобиль безопасности, что позволяло FIA контролировать пелотон позади него, внимание к машинам на оставшейся части трассы оказался недостаточным».

Судьи убирают с трассы машину Валттери Боттаса, Alfa Romeo C42

Судьи убирают с трассы машину Валттери Боттаса, Alfa Romeo C42

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Факт 2. Сам Гасли тоже допустил серьезные нарушения

И хотя судьи (речь о тем, кто принимает решения, а не выполняет их на своих постах) действительно отработали в Японии не лучшим образом, список нарушений самого Гасли оказался не в пример более обширным. 

В отчете сказано: «В соответствии с действующей редакцией правил гонщики обязаны ограничивать свою скорость в зоне действия желтых флагов, при выезде машины безопасности или появлении красных флагов. Кроме того, они должны в любое время руководствоваться здравым смыслом. 

В случае Гасли данные показали, что в стремлении догнать машину безопасности он ехал на скорости свыше 200 км/ч, приближаясь к месту аварии Сайнса, а также после него, когда уже появились красные флаги. 

Следует отметить, что он выразил сожаление по этому поводу по ходу разбирательств сразу после финиша, где получил штраф». 

В документе есть точная цифра: мимо Ferrari Сайнса Пьер проехал на скорости 189 км/ч. Это в полтона раза быстрее любой из оставшихся машины (у Кевина Магнуссена зафиксировали 122 км/ч).

В этот момент Гасли приподнял ногу с педали, так как спустя сесть секунд промчался мимо Williams Элбона на 163 км/ч. Но вскоре после этого француз вновь начал разгоняться и быстро достиг 250 км/ч. Эту скорость он сохранял по ходу всей оставшейся части круга до въезда в боксы. За превышение Гасли в итоге присудили 20-секундный штраф, который отбросил пилота с 17-й на 18-ю строчку итогового протокола.  

В документе FIA есть такой комментарий: «Не снимая [с судей] ответственности за обеспечение безопасности на трассе, следует говорить, что Гасли управлял машиной в безрассудной манере, не выполняя требования флагов и игнорируя базовые требования безопасности». 

Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA

Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Там же отмечается, что Пьер «уже во второй раз проезжал мимо места аварии. Потому он знал, что там находится разбитая машина и могут работать люди. 

Он мог не видеть информацию о красных флагах [которые появились за пару секунд до проезда мимо Ferrari и крана], но в любом случае должен был следовать правилам желтых флагов и машины безопасности. Они требуют от гонщиков готовности в любую секунду быть готовым замедлиться вплоть до остановки.  

Скорость Гасли под красными флагами составила 189 км/ч в месте первого происшествия и 163 км/ч – в месте второго. Ни в одном из случаев она не соответствовала требованию быть готовым к немедленной остановке».

При этом формально – как ни странно – темп Гасли соответствовал тем требованиям, которые прописаны в регламенте к режиму VSC и движению позади реальной машины безопасности. 

Там сказано, что в сухих условиях темп должен составлять 60% от гоночного, а в случае дождя (как на «Сузуке») – 50%. Так как с рекламным щитом по пути на пит-лейн Пьер ехал очень медленно, у него образовался запас, чтобы по средней скорости не допустить нарушения. 

Формально к тому моменту, когда он вторично достиг въезда в боксы, гонщик все еще отставал от максимально возможного времени на 18 секунд. 

В отчете сказано: «Несмотря на то, что на круге после пит-стопа Гасли ехал гораздо быстрее, чем можно ожидать в таких условиях, он все равно с запасом укладывался в требуемый норматив для условий позади машины безопасности». 

Участники гонки во главе с Максом Ферстаппеном следуют за машиной безопасности

Участники гонки во главе с Максом Ферстаппеном следуют за машиной безопасности

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Самое главное. Что FIA будет делать дальше?

На самом деле, самое интересное в документе FIA – вовсе не занудное перечисление промахов и ошибок, которые допустили в Японии обе стороны. Главное – какие будут сделаны выводы. Относятся они, разумеется, уже не к Гасли, а к регламенту Ф1 и организации будущих Гран При. 

Во-первых, Эдуарду Фрейташ, который руководил в Сузуке дирекцией гонки, больше не будет работать на этой должности. 

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Во-вторых, теперь в случае появления на трассе тяжелой эвакуационной техники всем командам будут сообщать об этом, чтобы те имели возможность проинформировать своих пилотов.  

Для дополнительного контроля решено использовать удаленный пункт управления гонкой, который с недавнего времени работает в швейцарской Женеве. Для этого будут «усовершенствованы инструменты контроля за состоянием всех машин в режиме машины безопасности и  VSC, а также за пит-лейном».

В частности, удаленным судьям «делегируют наблюдение за машинами, въезжающими на пит-лейн, и соответствующие изменения в составе каравана позади автомобиля безопасности».

По ходу пятничного брифинга пилотов в Остине (он проходит после тренировок) судьи FIA дополнительно разъяснили детали новых требований в отношении безопасного темпа, требований флагов и информационных панелей.  

За нарушения этих требования, начиная с Гран При США, предусмотрены более строгие наказания, а существующие правила действий были уточнены.

С 2023 года начнет работать принцип «динамической виртуальной машины безопасности», который повторяет известные по другим гонкам «медленные зоны». Суть этого инструмента в том, что ограничения скорости будут работать не по всей трассе, а только в месте работ и на небольшом предшествующем участке. 

Кроме того, решено закрывать боксы при появлении на трассе автомобиля безопасности – за исключением короткого отрезка, когда караван пилотов проезжает мимо въезда на пит-лейн. 

Это обещает радикально повлиять на тактику гонок, так как больше не будет возможности отыгрывать время за счет пит-стопа во время нейтрализации.

Правда, в отчете сделана оговорка, что такой порядок «может использоваться по усмотрению дирекции гонки с учетом состояния трассы и особых требований».

Не забыли и про рекламный щит, от которого досталось Гасли. Решено вместо довольно толстых и прочных конструкций использовать тонкие баннеры, как в Формуле Е, а равно другие решения, предложенные устроителями этапов. 

Кроме того, владельцам «Сузуки» поручили повысить эффективность дренажной системы и установить на спасательную технику более мощные прожектора. 

Даже Pirelli не осталась в стороне – шинникам велели разработать более удачные модели для условий сильного дождя уже к 2023 году. 

В заключение отчета FIA говорится, что руководящий орган начинает «изучение новых технологий с применением искусственного интеллекта, которые помогут лучше справляться при возникновении на трассах сложных ситуаций, в том числе в затрудненных погодных условиях».

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