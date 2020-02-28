FIA завершила расследование легальности мотора Ferrari. И никому не скажет о результатах

FIA и Ferrari о чем-то договорились. Об этом сообщила сама Международная автомобильная федерация в официальном пресс-релизе. Представляем полный перевод заявления FIA:

FIA объявляет, что после тщательного расследования федерация завершила анализ того, как работает силовая установка на автомобиле Формулы 1 Ferrari, и заключила с командой соглашение.



Детали этого соглашения будут известны только двум вовлеченным сторонам. FIA и Scuderia Ferrari договорились о некотором количестве обязательств в технической сфере.



Эти обязательства позволят улучшить контроль за силовыми установками в Формуле 1 в предстоящих сезонах, помогут FIA в других регуляторных обязанностях, касающихся Формулы 1, а также в исследованиях выбросов углекислого газа и видов топлива, разработанных с учетом экологических норм.

Подобные заявления не характерны для FIA и Формулы 1. Прежде, когда Международная автофедерация сомневалась в легальности той или иной детали, FIA проводила расследование, а затем публиковала вердикт. Помимо четкого обозначения того, было нарушение правил или нет, представители федерации объясняли, почему они приняли то или иное решение.

В это раз федерация не стала этого делать и, таким образом, не смогла назвать двигатели Ferrari 2019 года законными.

В чем вообще дело?

Причиной разбирательства FIA стали подозрения соперников Ferrari в том, что Scuderia обходит правила по моментальному расходу топлива. Технический регламент Формулы 1 предписывает всем участникам тратить не более 100 кг топлива за гонку. Но лимит распространяется не только на совокупный расход, но и на расход в каждый отдельно взятый промежуток времени.

Согласно распространенной версии, Ferrari научилась хитрым образом перекачивать топливо в тайный резервуар, чтобы в критические моменты гонки задействовать этот бензин в дополнение к основному топливу. Такой метод мог бы позволить Scuderia остаться в рамках правил о суммарном расходе в 100 кг на гонку и скрыть факты точечного перерасхода в отдельных эпизодах гонок.

Команда Red Bull не раз просила FIA как следует проверить силовые установки Ferrari на предмет скрытых резервуаров или иных конструкций, которые нарушали бы технический регламент. Кристиан Хорнер утверждал, что его команда направила в федерацию множество писем и долгое время не получала ответа. В итоге FIA все-таки изъяла топливную систему Ferrari для проверки.

Спустя три месяца федерация представила результаты расследования. Они процитированы в начале этой заметки.