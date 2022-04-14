FIA заступилась за медленный Aston Martin
Федерация выпустила специальное сообщение по поводу жалоб на медленный автомобиль безопасности на трассе в Мельбурне
Слова Макса Ферстаппена и других пилотов о том, что в Австралии автомобиль безопасности Aston Martin Vantage ехал так медленно, что они не могли поддерживать температуру шин, вынудили Международную автомобильную федерацию выпустить специальное заявление.
Его суть сводится к тому, что вообще-то автомобиль безопасности выезжает на трассу с целью обеспечить маршалам возможность безопасно убрать разбитую машину и ее обломки, а его скорость определяется не техническими характеристиками конкретной модели, а условиями на трассе и подчиняется дирекции гонки.
Что касается влияния машины безопасности на скорость пилотов, то в FIA прямо заявили, что это второй вопрос и отметили, что все гонщики в данном случае оказываются в равных условиях, то есть ни один не получает преимущества.
Также в сообщении говорится, что оба автомобиля безопасности – Aston Martin Vantage и Mercedes AMG GT – хотя и отличаются по мощности, но являются образцами отличных современных спортивных дорожных автомобилей. Напомним, что ранее Джордж Расселл оценил преимущество пейс-кара Mercedes над Aston Martin в пять секунд с круга.
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