FIA заступилась за медленный Aston Martin

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Слова Макса Ферстаппена и других пилотов о том, что в Австралии автомобиль безопасности Aston Martin Vantage ехал так медленно, что они не могли поддерживать температуру шин, вынудили Международную автомобильную федерацию выпустить специальное заявление.

Его суть сводится к тому, что вообще-то автомобиль безопасности выезжает на трассу с целью обеспечить маршалам возможность безопасно убрать разбитую машину и ее обломки, а его скорость определяется не техническими характеристиками конкретной модели, а условиями на трассе и подчиняется дирекции гонки.

Что касается влияния машины безопасности на скорость пилотов, то в FIA прямо заявили, что это второй вопрос и отметили, что все гонщики в данном случае оказываются в равных условиях, то есть ни один не получает преимущества.

Также в сообщении говорится, что оба автомобиля безопасности – Aston Martin Vantage и Mercedes AMG GT – хотя и отличаются по мощности, но являются образцами отличных современных спортивных дорожных автомобилей. Напомним, что ранее Джордж Расселл оценил преимущество пейс-кара Mercedes над Aston Martin в пять секунд с круга.