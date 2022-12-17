FIA защитит пилотов Формулы 1 от брызг во время дождя

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Осенний Гран При Японии показал, что с переходом на шасси нового поколения гоняться под дождем в Ф1 стало едва ли не сложнее, чем прежде.

При этом безопасность определяется вовсе не сцеплением шин – граунд-эффект и создающие его тоннели под днищем машин приводят в тому, что даже после проезда одного пилота в воздух поднимается мельчайшая водяная взвесь. Она ограничивает пилотам обзор, что и вынуждает судей приостанавливать заезды.

Недавно в FIA объявили о планах разработать специальный пакет для дождевых условий, который включал бы элементы, расположенные поверх колес и ограничивающие распространение брызг.

Работы в этом направлении уже начались, и использования готовых образцов в гонках можно ожидать уже во второй половине предстоящего сезона – хотя начало 2024-го все же выглядит более реалистичным сроком.

При этом детали того, как именно будет реализована идея, по-прежнему неизвестны. Однако глава технического комитета формульных гонок FIA Николас Томбасис недавно сделал несколько интересных намеков.

«Мы говорим о чем-то, что будет использоваться пару раз в год. Ну, может быть, трижды, – сказал он. – Мы не хотим, чтобы этот пакет постоянно оставался на машинах или просто появлялся после первых же капель дождя».

По словам Томбасиса, важнее всего избежать негативных ситуаций подобных Гран При Бельгии 2021 года, когда условия так и не позволили начать гонку – участники лишь проехали несколько кругов за машиной безопасности.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Red Bull Content Pool

Интересно, что какое-то время задача считалась не самой важной, но недавний уик-энд на «Сузуке» вновь повысил ее приоритет.

«События 2021-го в Спа здорово повредили спорту, хоть и стали следствием неудачного стечения обстоятельств, – объяснил Томбасис. – Но было бы в десять раз хуже, если бы [в сезоне-2022] мы приехали в Японию, но вынуждены были отменить гонку, после чего собираться и ехать обратно. Такого нужно избегать всеми силами.

За Ф1 следит множество людей, зрители заплатили за билеты, команды проехали полмира – и вдруг выясняется, что гонки не будет. С нашей стороны это выглядит не слишком ответственно.

А с новыми дополнениями пилоты смогут гоняться и на дождевой резине, а не только на промежуточной – как вы знаете, мы крайне редко используем в гонках дождевую».

FIA уже приступила к анализу возможных решений, причем в первую очередь, по словам Томбасиса, внимание уделяется именно обзорности.

«Мы провели много вычислений в системах CFD, – рассказал инженер. – Так как нам важно, чтобы влияние этих устройств на общую аэродинамику машины было относительно небольшим. То есть, эффект будет, но не самый серьезный.

Также мы моделируем капли дождя и смотрим, как они разбрызгиваются. Это очень сложная задача, так как надо учитывать, какие брызги идут от шин, а какие – от диффузора.

Когда решение будет найдено, мы изготовим прототипы и попробуем их на машинах, чтобы как следует все проверить.

Я ожидаю, что на этом пути детали еще претерпят, может быть, полсотни изменений».

Также глава технической группы формульных гонок объяснил, как «дождевой пакет» будет использоваться в Гран При: «Мы не станем делать так, чтобы ставить и снимать приходилось в спешке. Это надо будет делать или до старта, или во время красных флагов.

Если же гонка стартует под сильных дождем, но затем трасса начнет подсыхать, элементы останутся на машинах до финиша».