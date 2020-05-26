FIA запустила горячую линию для доносчиков из команд Формулы 1
Любой желающий сообщить о незаконных действиях соперников теперь сможет легко это сделать это
В Формуле 1 внедрили новый инструмент для сообщений о нарушениях. Он получил название горячей линии по вопросам этики. Теперь любой желающий сможет анонимно сообщить в FIA о подозрительных действиях или прямых нарушениях правил.
Ожидается, что найдутся осведомители, готовые передать Международной автофедерации данные о финансовых нарушениях, взяточничестве, коррупции и мошенничестве. Также проект нацелен избавить спорт от манипулирования результатами и пресечь махинации с запрещенными препаратами.
В заявлении FIA говорится, что присылать сообщения можно будет круглосуточно в любой день недели, и что «любой сможет направить законные, надежные и задокументированные подозрения в отношении неправомерных действий».
Авторы проекта гарантируют конфиденциальность для доносчиков по ходу всех процедур. Федерация отдельно подчеркнула, что сообщения должны иметь надежный и задокументированный характер.
Объявление гласит: «Обо всех подозрениях о нарушениях следует сообщать добросовестно. У автора сообщения должны быть достаточные оснований полагать, что информация соответствует действительности, что она точна и подтверждена доказательствами».
Если кто-то попробует использовать систему для недобросовестной конкуренции, ему может грозить административное и даже уголовное преследование со стороны FIA.
Год назад именно анонимное сообщение подстегнуло руководство Ф1 ускорить расследование в отношении мощности моторов Ferrari, хотя еще до этого FIA начала собственное разбирательство.
Ранее президент федерации Жан Тодт говорил Motorsport.com: «Нам не требовалось расследование только потому, что осведомитель сообщил определенные данные. В то же время важно, чтобы каждая команда действовала в рамках закона».
По итогам разбирательства FIA и Ferrari заключили секретное соглашение, которое соперники обещали не оставить без внимания. Этим планам помешала вирусная пандемия.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джонатан Нобл