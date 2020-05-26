В Формуле 1 внедрили новый инструмент для сообщений о нарушениях. Он получил название горячей линии по вопросам этики. Теперь любой желающий сможет анонимно сообщить в FIA о подозрительных действиях или прямых нарушениях правил.

Ожидается, что найдутся осведомители, готовые передать Международной автофедерации данные о финансовых нарушениях, взяточничестве, коррупции и мошенничестве. Также проект нацелен избавить спорт от манипулирования результатами и пресечь махинации с запрещенными препаратами.

В заявлении FIA говорится, что присылать сообщения можно будет круглосуточно в любой день недели, и что «любой сможет направить законные, надежные и задокументированные подозрения в отношении неправомерных действий».

Авторы проекта гарантируют конфиденциальность для доносчиков по ходу всех процедур. Федерация отдельно подчеркнула, что сообщения должны иметь надежный и задокументированный характер.

Объявление гласит: «Обо всех подозрениях о нарушениях следует сообщать добросовестно. У автора сообщения должны быть достаточные оснований полагать, что информация соответствует действительности, что она точна и подтверждена доказательствами».

Если кто-то попробует использовать систему для недобросовестной конкуренции, ему может грозить административное и даже уголовное преследование со стороны FIA.

Год назад именно анонимное сообщение подстегнуло руководство Ф1 ускорить расследование в отношении мощности моторов Ferrari, хотя еще до этого FIA начала собственное разбирательство.

Ранее президент федерации Жан Тодт говорил Motorsport.com: «Нам не требовалось расследование только потому, что осведомитель сообщил определенные данные. В то же время важно, чтобы каждая команда действовала в рамках закона».

По итогам разбирательства FIA и Ferrari заключили секретное соглашение, которое соперники обещали не оставить без внимания. Этим планам помешала вирусная пандемия.