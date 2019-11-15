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Формула 1 / Новость

FIA запросила у команд данные о системе смазки моторов

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FIA запросила у команд данные о системе смазки моторов
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
15 нояб. 2019 г., 18:55

Руководители спорта нацелились искоренить практику получения незаконного преимущества – для чего направили боссам команд запрос о конструктивных особенностях их машин.

Сезон-2017 прошел в Формуле 1 под знаком борьбы со сжиганием масла в цилиндрах двигателя для временного повышения мощности. В такой практике подозревали Ferrari, и для ее искоренения несколько раз по ходу года ужесточались нормативы расхода масла. К 2018-му острота вопроса несколько снизилась

Однако в паузе между Гран При США и Бразилии команды чемпионата получили новую техническую директиву, посвященную этому же вопросу. 

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Как оказалось, кроме этого федерация запросила у команд дополнительные данные о системах смазки двигателя и используемых в ней материалах – их происхождении, свойствах и количестве. 

Это позволит FIA установить ориентиры, которые можно будет использовать в дальнейшем для контроля за расходом. 

Федерация обратилась не к какому-то конкретному поставщику моторов или масел, а направила запросы всем командам чемпионата. 

В то же время, события последних месяцев показывают, что особый интерес у руководства спорта вновь могут вызывать действия Ferrari. Недавно по просьбе Red Bull уже была изменена процедура контроля за расходом топлива. После этого Скудерия очень слабо провела уик-энд в Остине, хотя и объяснила это экспериментами с аэродинамикой.   

В паддоке существует теория, что у Ferrari есть еще одна не вполне легальная технология. Дело в том, что итальянцы, в отличие от соперников, используют масляное охлаждение интеркулера – промежуточного охладителя воздуха, поступающего от турбины в цилиндры. Так вот, якобы в интеркулере организована утечка, благодаря которой воздух обогащается парами масла. 

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В техническом регламенте Ф1 прямо сказано, что системы охлаждения не должны «преднамеренно использовать тепло, возникающее при испарении любой жидкости, за исключением топлива при его нормальном сгорании в двигателе».

FIA получила многочисленные запросы об особенностях решений, используемых в моторах Ф1, и отдельных технических приемах – командам важно знать, что именно они могут делать в рамках закона. Нынешняя техническая директива стала второй за два Гран При. 

Макс Ферстаппен, комментируя действия федерации, сказал в четверг накануне уик-энда в Сан-Паулу: «Это здорово. FIA сейчас по-настоящему контролирует положение вещей, и всем ясно, что можно, а что – нет. Это в целом здоровая ситуация. 

Правила очень сложны во всех аспектах, и их невероятное количество. Потому контролировать их соблюдение весьма непросто».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Скотт Митчелл

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