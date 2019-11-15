FIA запросила у команд данные о системе смазки моторов
Руководители спорта нацелились искоренить практику получения незаконного преимущества – для чего направили боссам команд запрос о конструктивных особенностях их машин.
Сезон-2017 прошел в Формуле 1 под знаком борьбы со сжиганием масла в цилиндрах двигателя для временного повышения мощности. В такой практике подозревали Ferrari, и для ее искоренения несколько раз по ходу года ужесточались нормативы расхода масла. К 2018-му острота вопроса несколько снизилась.
Однако в паузе между Гран При США и Бразилии команды чемпионата получили новую техническую директиву, посвященную этому же вопросу.
Читайте также:
Как оказалось, кроме этого федерация запросила у команд дополнительные данные о системах смазки двигателя и используемых в ней материалах – их происхождении, свойствах и количестве.
Это позволит FIA установить ориентиры, которые можно будет использовать в дальнейшем для контроля за расходом.
Федерация обратилась не к какому-то конкретному поставщику моторов или масел, а направила запросы всем командам чемпионата.
В то же время, события последних месяцев показывают, что особый интерес у руководства спорта вновь могут вызывать действия Ferrari. Недавно по просьбе Red Bull уже была изменена процедура контроля за расходом топлива. После этого Скудерия очень слабо провела уик-энд в Остине, хотя и объяснила это экспериментами с аэродинамикой.
В паддоке существует теория, что у Ferrari есть еще одна не вполне легальная технология. Дело в том, что итальянцы, в отличие от соперников, используют масляное охлаждение интеркулера – промежуточного охладителя воздуха, поступающего от турбины в цилиндры. Так вот, якобы в интеркулере организована утечка, благодаря которой воздух обогащается парами масла.
Читайте также:
В техническом регламенте Ф1 прямо сказано, что системы охлаждения не должны «преднамеренно использовать тепло, возникающее при испарении любой жидкости, за исключением топлива при его нормальном сгорании в двигателе».
FIA получила многочисленные запросы об особенностях решений, используемых в моторах Ф1, и отдельных технических приемах – командам важно знать, что именно они могут делать в рамках закона. Нынешняя техническая директива стала второй за два Гран При.
Макс Ферстаппен, комментируя действия федерации, сказал в четверг накануне уик-энда в Сан-Паулу: «Это здорово. FIA сейчас по-настоящему контролирует положение вещей, и всем ясно, что можно, а что – нет. Это в целом здоровая ситуация.
Правила очень сложны во всех аспектах, и их невероятное количество. Потому контролировать их соблюдение весьма непросто».
Предыдущая новость
Феттель отметил 100-й Гран При с Ferrari особым шлемом
Следующая новость
Феттель и Леклер опередили соперников по итогам пятницы в Сан-Паулу
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Скотт Митчелл
FIA запросила у команд данные о системе смазки моторов
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта