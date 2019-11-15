FIA запросила у команд данные о системе смазки моторов

Сезон-2017 прошел в Формуле 1 под знаком борьбы со сжиганием масла в цилиндрах двигателя для временного повышения мощности. В такой практике подозревали Ferrari, и для ее искоренения несколько раз по ходу года ужесточались нормативы расхода масла. К 2018-му острота вопроса несколько снизилась.

Однако в паузе между Гран При США и Бразилии команды чемпионата получили новую техническую директиву, посвященную этому же вопросу.

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Как оказалось, кроме этого федерация запросила у команд дополнительные данные о системах смазки двигателя и используемых в ней материалах – их происхождении, свойствах и количестве.

Это позволит FIA установить ориентиры, которые можно будет использовать в дальнейшем для контроля за расходом.

Федерация обратилась не к какому-то конкретному поставщику моторов или масел, а направила запросы всем командам чемпионата.

В то же время, события последних месяцев показывают, что особый интерес у руководства спорта вновь могут вызывать действия Ferrari. Недавно по просьбе Red Bull уже была изменена процедура контроля за расходом топлива. После этого Скудерия очень слабо провела уик-энд в Остине, хотя и объяснила это экспериментами с аэродинамикой.

В паддоке существует теория, что у Ferrari есть еще одна не вполне легальная технология. Дело в том, что итальянцы, в отличие от соперников, используют масляное охлаждение интеркулера – промежуточного охладителя воздуха, поступающего от турбины в цилиндры. Так вот, якобы в интеркулере организована утечка, благодаря которой воздух обогащается парами масла.

В техническом регламенте Ф1 прямо сказано, что системы охлаждения не должны «преднамеренно использовать тепло, возникающее при испарении любой жидкости, за исключением топлива при его нормальном сгорании в двигателе».

FIA получила многочисленные запросы об особенностях решений, используемых в моторах Ф1, и отдельных технических приемах – командам важно знать, что именно они могут делать в рамках закона. Нынешняя техническая директива стала второй за два Гран При.

Макс Ферстаппен, комментируя действия федерации, сказал в четверг накануне уик-энда в Сан-Паулу: «Это здорово. FIA сейчас по-настоящему контролирует положение вещей, и всем ясно, что можно, а что – нет. Это в целом здоровая ситуация.

Правила очень сложны во всех аспектах, и их невероятное количество. Потому контролировать их соблюдение весьма непросто».