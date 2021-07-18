FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы. Но теперь передумала

Этим летом FIA решила изменить правила проведения пит-стопов в Формуле 1. Федерация отреагировала на жалобы по поводу излишней автоматизации пит-стопов у некоторых команд. Считается, что проводя процедуры со скоростью, превышающей человеческую реакцию, команды нарушают технику безопасности.

FIA разослала командам техническую директиву, в которой оповестила о минимальные временах, за которые можно выполнять ту или иную процедуру. Новые правила должны были вступить в силу на Гран При Венгрии. Однако ситуация поменялась.

Поговорив с командами, FIA изменила директиву. Теперь в ней нет конкретного тайминга для каждой процедуры. Сказано лишь, что команды должны показать, что сигнала о завершении процедуры механик подает вручную, нажимая кнопку.

Также были изменены сроки введения новых правил в использование. Теперь они вступят в силу на Гран При Бельгии, после летнего перерыва.

Считается, что на изменение мнения FIA сильнее всего повлияли переговоры с Red Bull, который проводит пит-стопы быстрее всех в Ф1.