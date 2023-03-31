FIA запретила прикасаться домкратом к машине после конфуза с Алонсо

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Фернандо Алонсо финишировал в Саудовской Аравии третьим и даже поднялся на подиум, когда стало известно, что к его результату добавили десять секунд – и на пресс-конференцию призеров вместо испанца отправился Джордж Расселл.

Двукратного чемпиона наказали за то, что в тот момент, когда он отбывал на пит-лейне предыдущее наказание, механик дотронулся до его машины домкратом. Однако команде удалось доказать, что такое касание нельзя считать «работой с машиной», потому Алонсо вернули третью позицию.

Как несложно было догадаться тем, кто уже давно следит за Ф1, судьи FIA не могли оставить без внимания столь возмутительное отношение к их труду – и перед Гран При Австралии соответствующий пункт правил был ужесточен.

Теперь касание машины домкратом по ходу отбытия штрафа на пит-лейне считается нарушением правил – в этом случае наказание не считается исполненным правильно.

Федерация уточнила, что «в соответствии с принципами прозрачности, принятыми FIA, был проведен тщательный анализ и сделаны выводы, которые помогут улучшить спорт».

Кроме того, «в состав контрольной группы вошли представители ряда департаментов FIA, включая управление гонкой, безопасность, эксплуатацию и техническое обслуживание, а также члены Центра удаленных операций FIA».

В объяснение собственной ошибки судьи сообщили, что «данное стечение обстоятельств возникло из-за отсутствия ясности в формулировках соответствующих пунктов правил и противоречивых прецедентов.

Само правило было предметом обсуждения на недавних заседаниях Спортивного консультативного комитета, где FIA, FOM и команды обсуждают и предлагают поправки к спортивным правилам Ф1 для утверждения и реализации на чемпионате мира».

В пятницу утром участникам чемпионата направили Спортивную директиву, которая включает следующие три пункта:

«1. Для ясности и до дальнейшего уведомления в этом контексте физическое прикосновение к машине или гонщику руками, инструментами или оборудованием (включая передний и задний домкраты) во время любого отбытия наказания будет считаться работой с машиной.

2. Использование охлаждающих вентиляторов во время отбытия штрафа разрешено при условии, что ни один такой вентилятор физически не касается автомобиля.

3. Узаконивая сложившуюся практику, несколько штрафов, наложенных в соответствии со статьями 54.3a и 54.3b до пит-стопа, могут быть отбыты последовательно на одном пит-стопе. Например, штраф 5 секунд +10 секунд может быть применен как один штраф в 15 секунд».