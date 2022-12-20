FIA запретила пилотам Ф1 делать политические заявления

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Теперь в документе сказано, что запрещены «любые проявления и высказывания политических, религиозных или личных заявлений или комментариев, в особенности нарушающих общий принцип нейтралитета, установленный FIA в своем уставе – если они не получили предварительного письменного одобрения от FIA или соответствующей национальной федерации».

Также организаторам гонок доведена информация, что «невыполнение инструкций FIA в отношении назначения и присутствия лиц на официальных церемониях любого соревнования чемпионатов FIA» теперь будет считаться нарушением регламента.

Федерация и прежде предпринимала шаги, призванные избежать ненужного ажиотажа. Льбис Хэмилтон, выиграв тосканский Гран При в 2020 году, поднялся на вершину подиума в футболке с призывом «арестовать полицейских, убивших Бреонну Тейлор» (на фото). После этого подобную практику запретили.

Канадские политики раскритиковали Себастьяна Феттеля, когда в этом году тот провел уик-энд в Монреале в шлеме с экологическими призывами и критикой властей.

Президент FIA Мохаммел Бин Сулайем напомнил участникам Ф1, что звезды прошлых лет, вроде Ники Лауды и Алена Проста, «заботились только о том, как управлять машиной».

Также в Международный спортивный кодекс были внесены уточнения по поводу оскорбительного поведения, которое включает жесты, знаки и высказывания (как устные, так и письменные), и сделан дополнительный акцент на соблюдение равенства по всем возможным признакам.