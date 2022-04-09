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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

FIA запретила пилотам «делать как Ферстаппен» за пейс-каром

FIA запретила пилотам «делать как Ферстаппен» за пейс-каром

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FIA запретила пилотам «делать как Ферстаппен» за пейс-каром
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На вчерашнем вечернем брифинге пилотов Формулы 1 обсуждалось не только их нижнее белье и зоны DRS в Мельбурне. Нильс Виттич, который в Австралии выполняет роль директора гонки, объяснил пилотам, что можно, а что нельзя делать перед рестартом.

Речь зашла о действиях Макса Ферстаппена, который в трех последних гонках подряд равнялся и даже на мгновение обгонял лидировавший автомобиль, когда на трассе была машина безопасности. Он делал так в Абу-Даби с Льюисом Хэмилтоном, из-за чего команда Mercedes после финиша готовила протест, а также с Шарлем Леклером в Бахрейне и Саудовской Аравии уже в этом году. Причем в Бахрейне поздний маневр Ферстаппена в последнем повороте перед самым рестартом даже испортил ему самому траекторию на выходе, чем успешно воспользовался Леклер.

В правилах прямо не сказано, насколько близко пилот может подъезжать к другой машине, когда на трассе автомобиль безопасности, но прописан запрет на опасные для других участников маневры. Виттич прямо заявил, что теперь действия Ферстаппена будут считаться именно опасными маневрами, и за это станут наказывать.

Директор гонки даже показал схематичные изображения того, как можно и как нельзя ехать за пейс-каром. Итак, пилот может выбирать иную траекторию, нежели его соперник впереди. Но отныне не позволяется не только на мгновение опережать лидера, но и даже заезжать в корпус его машины. То есть преследователь должен быть к преследуемому не ближе края машины последнего.

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Источник: Гран При России заменят второй гонкой в Сингапуре
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