FIA запретила механикам взбираться по сетке, празднуя успех пилотов

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Новая мера идет вразрез с давней традицией, когда механики приветствуют пилота на финише гонки, облепив защитную решетку. С австралийского Гран При 2023 года такая практика станет незаконной.

Новое правила стало реакцией со стороны судей FIA на действия Red Bull и Aston Martin в Джидде – представители обеих команд высоко залезли по металлической сетке, которая отделяет пит-лейн от трассы, чтобы отметить хорошие результаты своих пилотов в гонке.

Подобное можно было увидеть и на гонке открытия сезона в Бахрейне.

В преддверии уик-энда в Мельбурне руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих выпустил документ, в котором по соображениям безопасности запрещено «в любое время взбираться на защитное ограждение пит-лейна». Такое решение мотивировано требованиями Приложения H, статьи 2.3.2 Международного спортивного кодекса FIA.

Там говорится, что «сотрудники команды вправе выходить на пит-лейн только для работы с машиной и обязаны покинуть его, как только эти работы закончены». Теперь «о любых нарушениях со стороны команд будет сообщено судьям».

О том, каким может быть нарушение, информации пока нет. По мнению инсайдеров, как минимум первое время такие действия точно не приведут к лишению пилотов или команд очков. Но даже денежный штраф едва ли порадует кого-то в условии лимита бюджетов.

Впрочем, в Мельбурне новый порядок в любом случае не будет действовать, так как на этой трассе нет вертикальной решетки, отделяющей пит-лейн от трассы – вместо этого используются прозрачные экраны, по которым физически невозможно забраться вверх.

В дальнейшем механикам все же позволят использовать для приветствия пилотов просветы в решетке, через которые обычно пилотам показывают информационные щиты – но с соблюдением мер безопасности.

Причиной действий FIA стали опасения, что от избытка эмоций кто-то из механиков упадет на трассу или уронит не нее посторонний предмет в тот момент, когда мимо на высокой скорости проезжают машины.

Известно, что под клетчатым флагом многие пилоты любят смещаться к ограждению пит-лейна, чтобы в свою очередь поприветствовать команду.