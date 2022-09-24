FIA запретила Херте выступать в Формуле 1

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Колтона Херту с конца лета начали активно сватать в AlphaTauri. Считалось, что боссы Red Bull решили пригласить 22-летнего американца, чтобы снять сливки с резко растущей у него на родине популярности Ф1. Одновременно Пьер Гасли получал «вольную» и мог досрочно перейти в Alpine.

Однако реализовать этот план помешали правила Суперлицензиию. В IndyCar Херта выступал не особенно стабильно: за три прошедших года он хоть и одержал семь побед, но в общем зачете финишировал лишь третьим, пятым и седьмым. В нынешнем чемпионате Колтон и вовсе занял только десятое место.

Этого хватило лишь для 32 баллов Суперлицензии, тогда как регламент устанавливает отмену в 40 для желающих дебютировать в Ф1. Существовали варианты сделать для гонщика исключение – скажем, засчитать ему баллы за вице-чемпионство в IndyLights 2018 года (в том сезоне стартовало слишком мало участников для начисления баллов по критериям FIA) или просто учесть его спортивную квалификацию.

Но в паддоке сразу дали понять, что не пойдут навстречу Red Bull, и FIA поддержала такую позицию. Позже в Red Bull объявили, что отказываются от планов выступлений Херты в Ф1 на 2023 год.

Поздно вечером в пятницу FIA сделала короткое официальное заявление, призванное окончательно поставить точку в этой истории.

Представитель федерации отметил: «Никакая команда не вправе оказывать давление на FIA по поводу любых решений, включая начисление баллов Суперлицензии. Президент FIA установил строгие правила руководства, и мы намерены им следовать.

FIA подтверждает, что была подана надлежащим образом оформленная заявка, по итогам рассмотрения которой мы установили, что у гонщика Колтона Херты недостаточно баллов для получения Суперлицензии.

FIA продолжает регулярно совершенствовать свои правила и процедуры, включая порядок получения Суперлицензии. Главными факторами при ее одобрении считаются безопасность, опыт и уровень соискателя в контексте его карьеры».

Данный эпизод отлично укладывается в логику недавних действий федерации, которая после смены президента взяла курс на усиление своих позиций в Ф1.

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