FIA заново рассмотрит эпизод, когда Льюис пересек трассу в Катаре

Стартовав в Гран При Катара с третьей позиции, Льюис Хэмилтон попробовал использовать преимущество мягких шин, но задел в первом повороте машину своего напарника Джорджа Расселла и оказался в гравии. После этого пилот перебежал трассу и направился на пит-лейн.

Выходить на гоночный асфальт можно, лишь убедившись в полной безопасности, а семикратный чемпион мира этого не сделал, Ему вынесли предупреждение и назначили штраф в 50 тысяч евро, прячем половина этой суммы будет условной до конца чемпионата.

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Однако спустя неделю FIA внезапно объявила, что будет вновь рассматривать обстоятельства случившегося, так как есть основания говорить, что нарушение Хэмилтона является более серьезным, чем казалось изначально.

Судьи увидели в действиях Хэмилтона очень неудачный прецедент и решили повысить ему наказание, чтобы тем самым дать однозначный сигнал гонщикам всего мира, прежде всего молодым.

Представитель федерации объяснил: «FIA пересмотрит эпизод, когда Льюис Хэмилтон пересек трассу на Гран При Катара. Мы отметили, что он признал свою вину на последующих слушаниях и принес извинения.

Однако, учитывая его популярность и статус примера для подражания, FIA озабочена тем впечатлением, которое совершенные действия произвели на молодых спортсменов».

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 crashes out Photo by: Mark Sutton

Есть основания говорить, что такие действия со стороны руководства спорта стали реакцией на события в финале чемпионата мира по картингу, который прошел в один уик-энд с Гран При Катара в итальянской Франчакорте – к слову, победителем этих соревнования стал россиянин Кирилл Куцков.

По ходу заездов британский гонщик Джо Терни выехал с асфальта и выбрался из карта, чтобы вытолкать его обратно. Однако в этот момент в него врезался другой участник, что привело к переломам ног у Терни.

Скорее всего, случай с Льюисом будет использован для того, чтобы начать кампанию за безопасность. При этом неясно, как изменится первоначальное наказание пилота Mercedes. Возможно, его даже оставят прежним, просто подчеркнут недопустимость подобных действий.

В Катаре судьи Гран При сочли выбранные санкции соразмерными проступку семикратного чемпиона.