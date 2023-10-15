FIA заново рассмотрит эпизод, когда Льюис пересек трассу в Катаре
Изначально пилоту Mercedes присудили небольшой денежный штраф – но теперь, похоже, эта история может получить не самое приятное для него продолжение
Стартовав в Гран При Катара с третьей позиции, Льюис Хэмилтон попробовал использовать преимущество мягких шин, но задел в первом повороте машину своего напарника Джорджа Расселла и оказался в гравии. После этого пилот перебежал трассу и направился на пит-лейн.
Выходить на гоночный асфальт можно, лишь убедившись в полной безопасности, а семикратный чемпион мира этого не сделал, Ему вынесли предупреждение и назначили штраф в 50 тысяч евро, прячем половина этой суммы будет условной до конца чемпионата.
Однако спустя неделю FIA внезапно объявила, что будет вновь рассматривать обстоятельства случившегося, так как есть основания говорить, что нарушение Хэмилтона является более серьезным, чем казалось изначально.
Судьи увидели в действиях Хэмилтона очень неудачный прецедент и решили повысить ему наказание, чтобы тем самым дать однозначный сигнал гонщикам всего мира, прежде всего молодым.
Представитель федерации объяснил: «FIA пересмотрит эпизод, когда Льюис Хэмилтон пересек трассу на Гран При Катара. Мы отметили, что он признал свою вину на последующих слушаниях и принес извинения.
Однако, учитывая его популярность и статус примера для подражания, FIA озабочена тем впечатлением, которое совершенные действия произвели на молодых спортсменов».
Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 crashes out
Photo by: Mark Sutton
Есть основания говорить, что такие действия со стороны руководства спорта стали реакцией на события в финале чемпионата мира по картингу, который прошел в один уик-энд с Гран При Катара в итальянской Франчакорте – к слову, победителем этих соревнования стал россиянин Кирилл Куцков.
По ходу заездов британский гонщик Джо Терни выехал с асфальта и выбрался из карта, чтобы вытолкать его обратно. Однако в этот момент в него врезался другой участник, что привело к переломам ног у Терни.
Скорее всего, случай с Льюисом будет использован для того, чтобы начать кампанию за безопасность. При этом неясно, как изменится первоначальное наказание пилота Mercedes. Возможно, его даже оставят прежним, просто подчеркнут недопустимость подобных действий.
В Катаре судьи Гран При сочли выбранные санкции соразмерными проступку семикратного чемпиона.
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