FIA закрыла расследование против Тото и Сьюзи Вольф

Поздно вечером во вторник FIA взбудоражила всю гоночную общественность, объявив о начале расследования по подозрению в конфликте интересов. И хотя в сообщении назывались лишь «руководитель команды Ф1» и «сотрудник FOM»,ни у кого не было сомнений, что речь о главе Mercedes F1 Тото Вольфе и его супруге Сьюзи, которая руководит женской серией F1 Academy.

В медиа еде до этого звучали предположения, что шотландка могла передавать мужу конфиденциальную информацию, к которой имела доступ в менеджменте Ф1, что давало Mercedes конкурентное преимущество над соперниками.

На протяжении следующих суток с резкой критикой действий федерации выступили не только команда из Брэкли и лично Сьюзи – Формула 1 тоже высказалась в схожем ключе.

А к вечеру среды с близкими по тексту заявлениями в поддержку четы Вольф выступили все девять остальных коллективов чемпионата. Они специально подчеркнули, что не подавали в федерацию никаких жалоб.

Фото: Эрик Юниус Сьюзи Вольф

В итоге вечером в четверг – спустя ровно двое суток после начала всей этой истории – FIA объявила расследование закрытым.

Это было сделано за день до традиционного гала-вечера по итогам сезона, где чемпионы разных серий получат свои трофеи. В этом году вечер пройдет в Баку.

В официальном заявлении сказано: «После проверки соответствия Кодексу поведения FOM и Политики в отношении конфликта интересов в Формуле 1, а также подтверждения принятия соответствующих защитных мер для смягчения любых потенциальных конфликтов, FIA удовлетворена тем, что система управления FOM достаточно надежна, чтобы предотвращать несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации.

FIA может подтвердить, что более не ведется никаких этических или дисциплинарных расследований в отношении какого-либо лица.

Как регулирующий орган, FIA обязана поддерживать целостность мирового автоспорта. FIA подтверждает свою приверженность честности и справедливости».