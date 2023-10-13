FIA закончила разбор поведения Стролла в Катаре. Гонщику погрозили пальцем

В четверг Международная автомобильная федерация отчиталась об итогах разбирательства, поводом для которого послужили действия Лэнса Стролла по ходу квалификации Гран При Катара. Недовольный тем, что выбыл из борьбы уже в первом сегменте, гонщик оттолкнул своего тренера Генри Хоу, а затем по сути сорвал обязательное интервью, отвечая на все вопросы односложной руганью.

Это привело к подозрению в поведении, порочащем честь спорта – FIA начала расследование.

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В опубликованном спустя три дня заявлении говорится: «Офицер по связям с участниками получил от Лэнса Стролла извинения за действия пилота по ходу Гран При Катара 2023 года.

Контрольный департамент принял эти извинения к сведению и вынес гонщику письменное предупреждение, напомнив о его обязанностях как участника, определенных в Кодексе этики FIA, а также принципах поведения, установленными спортивными правилами.

FIA придерживается позиции абсолютной нетерпимости к неправомерным действиям и осуждает любые действия, которые могут привести к физическим действиям».

Если гонщик Ф1 получает по ходу одного сезона три предупреждения, то теряет десять позиций на старте следующего Гран При.