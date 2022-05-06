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Формула 1 Новости

FIA заинтересовалась экспериментами Ferrari на шинных тестах

После вопросов со стороны конкурентов федерация потребовала объяснить, почему Скудерия установила на машину обновления

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
FIA заинтересовалась экспериментами Ferrari на шинных тестах
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После Гран При Эмилии-Романьи четыре команды Ф1 остались на трассе в Имоле, чтобы принять участие в шинных тестах Pirelli. Однако Ferrari совместила эти заезды с испытанием новинки, призванной помочь в борьбе с «козлением».

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Шарль Леклер работал за рулем F1-75 в среду утром, Карлос Сайнс сменил его в обед. На фотоснимках видно, что два гонщика ездили на машине с разными конфигурациями шасси – Сайнсу поставили доработанное днище с продольным элементом для контроля за воздушными потоками (показан стрелкой на верхней иллюстрации). 

При этом правила Ф1 однозначно требуют, чтобы шинные тесты не использовались для проверки обновлений. В тексте недавно скорректированного пункта 10.8 Спортивного регламента сказано: «Спецификация машин на таких тестах может включать лишь детали, использованные как минимум в одной гонке или тестовой сессии текущего чемпионата. 

Никакие экспериментальные детали, компоненты или настройки по ходу тестов не разрешены, если они дадут участнику информацию, не связанную с работой шин. Все изменения в регулировках допустимы только по согласованию с поставщиком шин».

Детали днища машины Шарля Леклера, Ferrari F1-75

Детали днища машины Шарля Леклера, Ferrari F1-75

Фото: Давиде Кавацца

Та версия днища, с которой в Имоле ездил Леклер, по имеющейся информации использовалась на Гран При Бахрейна. А вот спецификация Сайнса прежде не был замечен по ходу тестов или гонок. Сама команда отказалась комментировать ситуацию, заметив лишь, что ее машина полностью соответствовала всем требованиям правил. 

Соперники направили FIA запрос о легальности действий Скудерии – по информации Motorsport.com, как минимум одна команда сделала это официально, а остальные внимательно следят за ситуацией.  

Источники говорят, что федерация начала диалог с Ferrari для уточнения деталей. Важно отметить, что сейчас все команды активно готовят новинки, однако из-за запрета на тесты не имеют возможности проверить их эффективность – потому тратят на это тренировки Гран При. 

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