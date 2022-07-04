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В руководстве Формулы 1 тщательно разбирают все столкновения, которые происходят на трассах чемпионата. Это позволяет накопить базу данных о поведении машин в различных ситуациях – и понять, какие еще шаги можно сделать для повышения безопасности.

На старте британского Гран При случилась самая, пожалуй, серьезная авария 2022 года: после контакта с машиной Пьера Гасли Mercedes Джорджа Расселла отбросило в сторону, он поддел Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу, в результате чего китайский гонщик подлетел и перевернулся.

К счастью для участников аварии, повреждения получила только техника. Однако кадры столкновений вызвали у FIA вопросы к конструкции верхней защитной дуги на машине Чжоу. Как хорошо видно на фото, она не справилась со своей задачей.

Фото и видео доказывают, что дебютант сезона не ударился шлемом об асфальт только благодаря дуге Halo и прочности внутренних элементов позади пилота, тогда как верхнюю защиту Alfa Romeo попросту сорвало.

Авария Гуаньюя Чжоу, Alfa Romeo C42, на старте гонки Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Теперь специалисты FIA будут разбираться с тем, какие силы и в каком направлении действовали на автомобиль, чтобы результат оказался настолько неудовлетворительным.

Стоит отметить, что Alfa Romeo единственной в пелотоне использует особую конструкцию верхней защиты линейного типа: как показано на фото ниже, верхний воздухозаборник разделен надвое, и именно в разделителе установлена силовая структура.

Этот подход соответствует требованиям правил и прежде не раз использовался другими командами.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, в гараже Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Сама Alfa Romeo применяет такую конструкцию впервые с 2019 года. Аналогичная конструкция была на машинах их Хинвиля в 2018-м, когда в Ф1 начали использовать Halo, и в 2017-м.

Ранее тот же подход можно было увидеть на машинах Mercedes (в 2010-м), а также Force India и Lotus Racing в 2011-м.

Варианты верхнего воздухозаборника Mercedes W01, 2010 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Варианты конфигурации Force India VJM04, 2011 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

В 2010-м решение Mercedes вызвало вопросы со стороны FIAиз-за опасений, что линейная схема не обеспечит того же уровня безопасности, что и классическая дуга. В частности, звучали предположения, что при перевороте машины в травяной зоне безопасности она может закопаться в землю из-за малой площади.

Потому конструкторам пришлось сделать элемент чуть шире, не изменив при этом его концепции.

У линейной защиты есть два преимущества: она легче классической и выгоднее в плане аэродинамики. Первый фактор в 2022 году имеет особую значимость в свете жесткой борьбы команд за экономию килограммов.

Сейчас все машины Ф1 оснащены датчиками FIA, которые фиксируют уровень перегрузок и другую информацию. Кроме того, после аварии инспекторы имеют доступ к шасси и его деталям вплоть до возможности на время расследования изъять их у команды.

Важнее всего сейчас установить, что спецификация С42 была в точности такой, с которой Alfa Romeo зимой проходила обязательные тесты на безопасность.

Проверка шасси Ф1 на безопасность Иллюстрация: Джорджо Пиола

В нынешних правилах предусмотрены три проверки: боковая с нагрузкой 60 кН (около 6 тонн), продольная в 70 кН (7 тонн) и вертикальная в 105 кН (10,5 тонн). Без их прохождения ни одна машина не может выйти на трассу.

В случае с Чжоу важно будет установить, какие удары и в каком порядке пришлись на верхнюю часть машины. Предварительно можно говорить, что самым сильным стало воздействие от первоначального приземления, затем при движении по асфальту началось действие боковой нагрузки.

Можно отметить, что верхняя защита справилась с главной задачей, выдержав первый удар, тогда как долговременное скольжение по асфальту вверх днищем является для машин Ф1, мягко говоря, не самым традиционным вариантом.

Тем не менее, защиту сорвало с шасси – это значит, что е крепление тоже будет подвергнуто изучению, чтобы в дальнейшем еще больше повысить безопасность Формулы 1 и ее участников.

Alfa Romeo C42 Гауньюя Чжоу после аварии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images