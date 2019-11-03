FIA задумалась о смягчении штрафов за пропуск взвешивания

Обычно электронная система FIA случайным образом выбирает гонщика, который должен заехать на взвешивание, о чем пилоту сообщает красный сигнал светофора при заезде на пит-лейн.

Если пилот по какой-то причине отвлекся и не заметил сигнал, но остановил машину на пит-лейне, сотрудники команды могут дотолкать ее назад к весам. В этом случае команда может отделаться предупреждением, если механики не успели начать работу с автомобилем.

Однако даже если на машине просто заменят колеса – как было с Пересом в Остине, – у судей нет альтернативы, кроме как назначить штраф.

Статья 29 спортивного регламента FIA гласит: «Предупреждение получит любой гонщик, который не остановится по сигналу, при условии, что машина будет возвращена в гараж FIA без промедления, и что технический делегат FIA будет удовлетворен тем, что машину предоставлена в точно таком же состоянии, в котором она заехала в боксы.

Любой гонщик, который не остановится, когда поступит запрос об этом, или чья машина не будет возвращена в боксы FIA – а также если над машиной будут проведены работы до ее возвращения в боксы FIA, – обязан начать гонку с пит-лейна».

Аналогичный Пересу штраф в этом году получил Пьер Гасли на этапе в Баку. Аналогичное наказание было у Кевина Магнуссена в Бахрейне в 2016-м и Карлоса Сайнса в Монако в 2015-м.

FIA признала, что разница между простым замечанием и наказанием в виде старта с пит-лейна огромно – по крайней мере, за проступок в тренировке. В случае Сайнса ошибка была допущена в квалификации, что гораздо серьезнее.

Еще после весеннего инцидента с Гасли команды и FIA обсудили возможность отмены наказания в случае, если по ходу тренировки гонщик не заехал на взвешивание, а над его машиной совершили манипуляции. Единственным исключением стала бы ситуация, когда квалификацию по каким-то причинам отменили, а стартовую решетку сформировали по итогам той самой тренировочной сессии. Именно подход будет рассмотрен к 2020 году.

В случае с Пересом события развивались так: в конце второй тренировки мексиканец пропустил красный сигнал светофора, после чего инженер сообщил ему о взвешивании по радио. Серхио остановился на пит-лейне и спросил, что ему делать дальше.

Возле боксов команды машину Переса уже ждали механики, чтобы сменить шины, причем на командном мостике понимали – такая работа над автомобилем после требования заехать на взвешивание повлечет за собой санкции. Серхио было велено проехать мимо гаража, но он ослышался и остановился у механиков.

Из-за недопонимания бригада, которая работает с мексиканцем, сменила ему шины до того, как на мостике осознали ошибку. Даже несмотря на то, что затем тот же комплект резины был установлен обратно, сделанное означало работу над машиной.

Когда судьи выносили Пересу наказание, они признали его излишнюю суровость отметив: «Назначенное наказание является обязательным, что указано в спортивных правилах Формулы 1. Судьи отмечают, что они не имеют права вводить альтернативное наказание».