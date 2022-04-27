FIA заблокировала планы Ф1 увеличить количество спринтов

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Встреча завершилась поздно вечером во вторник и, как сообщают иcточники Motorsport.com, оказалась безрезультатной. Ранее спортивный директор Ф1 Росс Браун говорил, что одним из вопросов будет увеличение числа Гран При в спринтерском формате – с нынешних трех до шести в будущем сезоне. Однако Международная федерация довольно неожиданно выступила против этого.

Механизм голосования требует для принятия решения 25 голосов из 30, при этом у FIA и FOM есть по десять голосов, а у каждой команды – по одному. Это значит, что если спортивное или коммерческое руководство Ф1 против какой-то идеи, оно может заблокировать ее принятие.

Именно так и вышло в этот раз – несмотря на единодушную поддержку со стороны участников чемпионата и Liberty Media, добиться утверждения планов не удалось.

Источники сообщили, что возглавлявший встречу президент FIA Мохаммед Бин Сулайем сообщил ее участникам, что готов увеличить количество спринтов, только если федерация получит от этого финансовую выгоду.

Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Такая позиция вызвала непонимание и даже злость у собравшихся – поговаривают даже, что прозвучали упреки президенту в жадности. Позже FIA уточнила свою позицию и согласилась провести исследование того, каким будет влияние большего числа спринтов, чтобы лишь после этого принять окончательное решение.

В официальном заявлении по итогам встречи сказано: «Первый из трех этапов в спринтерском формате 2022 года, Гран При Эмилии-Романьи, понравился болельщикам и владельцам спорта. Формула 1 и команды поддержали идею увеличения числа спринтов до шести в 2023 году с сохранением того же формата уик-энда.

Поддерживая в принципе идею большего количества спринтов, FIA продолжает исследование влияния этого предложения на работу персонала участников и трасс – и сообщит свои выводы Комиссии позже».

В нынешнем сезоне Ф1 спринты также пройдут в Австрии и Бразилии.