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Формула 1 / Новость

FIA одернула команды Ф1, когда те стали забивать склады запчастями

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FIA одернула команды Ф1, когда те стали забивать склады запчастями
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Участники чемпионата мира отыскали очередную «дыру» в регламенте и попытались изготовить как можно больше деталей до вступления в силу бюджетных ограничений

Нынешний сезон станет последним в Формуле 1, когда команды имеют право тратить столько, сколько захочется. Уже с 2021 года максимальная величина расходов будет ограничена планкой в 145 млн долларов. 

В свете перехода спорта на совершенно новый регламент с 2022 года следующий чемпионат обещает стать сложным с точки зрения распределения ресурсов. Потому многие уже сейчас пытаются сделать то, что пригодится в новом сезоне. 

Так как регламент останется неизменным, а доработка машин серьезно ограничена, команды стали активно производить запасные части, которые можно будет использовать в 2021-м, а высвободившиеся средства направить на разработку новой машины с граунд-эффектом. 

По информации Motorsport.com в пятницу на Гран При Тосканы FIA направила командам письмо, в котором предупреждала о недопустимости подобных действий. Федерация уведомила, что избыточное производство запчастей будет расцениваться как попытка обойти бюджетные ограничения. 

Генеральный директор McLaren Зак Браун сказал по этому поводу: «Ходят разговоры, что кое-кто начал забивать свои склады, чтобы в следующем году тратить больше средств на подготовку к 2022-му. 

Думаю, FIA увидела этот процесс и решила взять его под контроль. Будут выпущены правила, которые ограничат расходы в этом году на цели 2021-го, чтобы предотвратить более раннее начало подготовки к 2022-му».

Браун добавил, что лично ему неизвестны случаи избыточного накопления у какой-то из команд, но руководство спорта в любом случае пресечет эту практику. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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