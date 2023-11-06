Формула 1 Гран При Бразилии
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FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США

FIA пригласила представителей Red Bull, Aston Martin и Williams на слушания, которые состоятся в среду

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Алекс Элбон, Williams FW45, Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Эстебан Окон, Alpine A523

По ходу Гран При Бразилии стало известно, что команда Haas запросила у спортивного руководства Формулы 1 процедуру пересмотра решений, вынесенных судьями по ходу этапа в Остине.

Претензия американцев состояла в том, что у участников той гонки довольно избирательно фиксировались выезды за белую линию – в частности, в шестом повороте контроля не было вовсе.  

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В качестве нарушителей в заявке Haas были указаны Серхио Перес, Алекс Элбон, Логан Сарджент и Лэнс Стролл. Все они заработали в Техасе очки. 

Официальное решение FIA о том, что контролировать соблюдение правил было невозможно из-за отсутствия технических средств не устроила американцев – и в качестве нового доказательства, недоступного на момент изначального рассмотрения, в Haas приложили кадры высокой четкости, сделанные с бортовых камер машин.  

Разбирательства по поданному протесту состоятся в среду 8 ноября. На них вызваны представители Red Bull, Aston Martin и Williams.

Первоначально тем же судьям, что работали в Остине, предстоит определить соответствие новых доказательств критериям FIA для повторного рассмотрения дела. 

Хорошо известно, что именно на этой стадии почти всегда и заканчиваются подобные истории, так как федерация практически никогда не отменяет своих первоначальных решений.

В этот раз тоже напрашивается вердикт, что записи с бортовых камер были доступны изначально, потому ничего нового Haas не предоставила. 

FIA со своей стороны уже подтвердила, что с 2024 года будет гораздо внимательнее следить за шестым поворотом американской трассы. 

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