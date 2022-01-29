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Формула 1 Новости

FIA выпустила новое заявление о расследовании гонки в Абу-Даби

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Несмотря на недавние заявления о возможном уходе Маси с поста директора гонки, FIA настаивает, что никакого приговора не вынесено

FIA выпустила новое заявление о расследовании гонки в Абу-Даби
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Международная автомобильная федерация выпустила заявление, в котором говорится, что на данный момент по результатам проводимого FIA расследования по событиям гонки в Абу-Даби никаких решений не принято. 

«Как было заявлено ранее, результаты этого подобного анализа будут представлены на заседании Комиссии Ф1 в Лондоне 14 февраля, после открытого обсуждения с гонщиками Ф1. Затем, 18 марта [при положительном исходе обсуждения в комиссии] их должен будет одобрить Всемирный совет FIA по автоспорту».

 

Вчера FIA заявила, что Майкла Маси могут убрать с поста директора гонки. Таким образом, данное заявление подтверждает, что на данный момент решения относительно его будущего не принято.

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Несколько дней назад издание BBC также сообщало, что FIA хочет изменить структуру дирекции гонки. Скорее всего, Международная автоспортивная федерация наймет человека, который будет фильтровать сообщения между директором гонки и командами, таким образом оберегая условного Маси от излишнего давления со стороны коллективов. 

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Напомним, что, по мнению Mercedes, во время заезда на «Яс-Марине» дирекция гонки за круг до финиша нарушила процедуру рестарта, дав разрешение обойти лидеров гонки только пяти круговым машинам. Ранее некоторые источники утверждали, что от итогов разбирательства FIA зависит, выйдет ли Льюис Хэмилтон на старт первой гонки грядущего сезона Ф1.

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