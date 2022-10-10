FIA выпустила финансовый отчет. У Red Bull нашли незначительное нарушение
В документе говорится, что претензии есть всего к двум командам, причем в случае Aston Martin они носят процессуальный характер
В понедельник вечером Международная автомобильная федерация опубликовала долгожданный финансовый отчет о соблюдении командами Ф1 лимита бюджетов в сезоне 2021 года.
Еще самые первые слухи говорили, что вопросы возникли к двум командам – так в итоге и оказалось.
Содержательная часть отчета состоит из трех коротких пунктов:
- девять команд [из десяти] выполнили требования лимита бюджетов на 2021 год
- у Aston Martin обнаружено процессуальное нарушение
- у Red Bull Racing обнаружено процессуальное нарушение и незначительное превышение
Это означает, что никакие спортивные результаты не будут пересмотрены, а все претензии соперников к Red Bull оказались по сути беспочвенными. По правилам, незначительным считается нарушение в пределах 5% от общей суммы (она составила $147,5 млн.). Все, что теперь может грозить RBR – денежный штраф.
FIA не приводит никаких подробностей о том, какие именно нарушения были допущены и насколько в Милтон-Кинсе превысили лимит.
В заявлении сказано: «Административная группа FIA по лимиту бюджетов сейчас определяет соразмерное наказание, которое будет наложено на Aston Martin и Red Bull. Дополнительная информация будет сообщена позже».
Отметим, что именно такое содержание отчета слухи из паддока называли самым вероятным еще неделю назад.
Также в документе указано, что семь команд уже получили сертификаты о выполнении финансовых требований. Помимо двух уже названных нарушителей, правила не выполнили и в Williams. Нарушение команды состояло в слишком поздней передаче данных, за что ей еще летом был назначен штраф. FIA указала, что этот вопрос сейчас считается урегулированным.
Кроме того, процесс предоставления командами и последующего аудита финансовых документов пообещали улучшить, опираясь на первый подобный опыт, полученный в этот раз.
Дополнение: источники Motorsport.com сообщили, что в случае с Aston Martin нарушение связано с административными процедурами и ни в каком виде не принесло команде конкурентного преимущества. Оно стало следствием сложности тех правил, которые регулируют финансовую деятельность команд.
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