FIA выбрала единых поставщиков деталей для болидов Ф1 2021 года
На недавнем заседании Совета FIA по спорту были определены компании, которые будут поставлять всем командам колесные диски и детали топливной системы.
Компании BBS, Marelli и Bosch выбраны FIA на роль единых поставщиков ряда деталей и узлов для всех команд Формулы 1. Напомним, что новыми техтребованиями, вступающими в силу в 2021 году, предусматривается, что в случае с отдельными элементами болида все коллективы должны будут использовать одни и те же детали, купленные у одной и той же компании. В частности, речь идет о колесных дисках и деталях топливной системы.
Поставщиком колес с 2021 года станет марка BBS. Она известна в том числе партнерством с Ferrari в годы доминирования Михаэля Шумахера, однако в последние сезоны не была представлена в чемпионате мира – рынок дисков для Ф1 сейчас поделен между компаниями OZ Racing (и сейчас являющейся поставщиком большинства команд) и Enkei.
Компания Marelli будет поставлять командам топливные насосы низкого давления, а компания Bosch – топливные насосы высокого давления и детали топливных магистралей, соединяющих топливный бак с топливной рейкой. При этом в последнем случае большинство команд и сейчас закупают насосы у Bosch – исключениями являются Ferrari (использующая продукцию марки Parker) и McLaren, разрабатывающая и изготавливающая этот узел самостоятельно.
Переход на единые детали топливной системы должен как снизить расходы команд, так и предотвратить попытки команд обойти ограничения по расходу топлива.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Франко Нуньес
FIA выбрала единых поставщиков деталей для болидов Ф1 2021 года
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