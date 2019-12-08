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Формула 1 / Новость

FIA выбрала единых поставщиков деталей для болидов Ф1 2021 года

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FIA выбрала единых поставщиков деталей для болидов Ф1 2021 года
Автор:
, ответственный редактор
8 дек. 2019 г., 10:29

На недавнем заседании Совета FIA по спорту были определены компании, которые будут поставлять всем командам колесные диски и детали топливной системы.

Компании BBS, Marelli и Bosch выбраны FIA на роль единых поставщиков ряда деталей и узлов для всех команд Формулы 1. Напомним, что новыми техтребованиями, вступающими в силу в 2021 году, предусматривается, что в случае с отдельными элементами болида все коллективы должны будут использовать одни и те же детали, купленные у одной и той же компании. В частности, речь идет о колесных дисках и деталях топливной системы.

Поставщиком колес с 2021 года станет марка BBS. Она известна в том числе партнерством с Ferrari в годы доминирования Михаэля Шумахера, однако в последние сезоны не была представлена в чемпионате мира – рынок дисков для Ф1 сейчас поделен между компаниями OZ Racing (и сейчас являющейся поставщиком большинства команд) и Enkei.

Компания Marelli будет поставлять командам топливные насосы низкого давления, а компания Bosch – топливные насосы высокого давления и детали топливных магистралей, соединяющих топливный бак с топливной рейкой. При этом в последнем случае большинство команд и сейчас закупают насосы у Bosch – исключениями являются Ferrari (использующая продукцию марки Parker) и McLaren, разрабатывающая и изготавливающая этот узел самостоятельно.

Переход на единые детали топливной системы должен как снизить расходы команд, так и предотвратить попытки команд обойти ограничения по расходу топлива.

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Серия Формула 1
Автор Франко Нуньес

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