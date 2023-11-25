FIA ввела новый запрет после истории с Ферстаппеном на пит-лейне в Абу-Даби

Действия чемпиона Ф1 удивили многих – когда вторую пятничную тренировку на «Яс-Марине» возобновили после двух аварий, пилоты устремились на трассу по выезду с пит-лейна, который проходит через тоннель.

Пока все неспещно катились по нему, соблюдая очередность, Макс Ферстаппен стал проталкиваться вперед, совершив несколько обгонов впритирку со стенами.

Как оказалось после изучения регламента, такие действия, вообще говоря, не являются нарушением. В то же время, они несли явную опасность другим участникам.

Во избежание повторения подобных эпизодов руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих объявил о новом запрете.

В свежей версии его указаний, опубликованных в субботу утром, сказано: «Обгоны на выезде с пит-лейна запрещены, если только машины впереди не замедлилась из-за очевидных проблем».

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Обгоны на дорожке, которая выводит с пит-лейна на трассу, оказались в центре внимания на недавнем этапе в Бразилии. Там речь шла о попытках пилотов обеспечить себе свободный участок трассы для квалификационных попыток.

Так как остановки на самом пит-лейне запретили еще до этого, была введена сложная процедура с медленным движением по выезду вдоль его левой стороны, что привело к новым проблемам и штрафам. По мнению паддока, предложенный вариант также был далеко не самым безопасным.

Субботние заезды Ф1 в Абу-Даби начнутся в 13:30 Мск.