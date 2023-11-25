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FIA ввела новый запрет после истории с Ферстаппеном на пит-лейне в Абу-Даби

Макс слишком активно стремился выехать на трассу по ходу пятничной тренировки – реакцией на его действия стали новые ужесточения правил

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Машина Макса Ферстаппена, Red Bull RB19, на пит-лейне

Действия чемпиона Ф1 удивили многих – когда вторую пятничную тренировку на «Яс-Марине» возобновили после двух аварий, пилоты устремились на трассу по выезду с пит-лейна, который проходит через тоннель. 

Пока все неспещно катились по нему, соблюдая очередность, Макс Ферстаппен стал проталкиваться вперед, совершив несколько обгонов впритирку со стенами.

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Как оказалось после изучения регламента, такие действия, вообще говоря, не являются нарушением. В то же время, они несли явную опасность другим участникам.  

Во избежание повторения подобных эпизодов руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих объявил о новом запрете. 

В свежей версии его указаний, опубликованных в субботу утром, сказано: «Обгоны на выезде с пит-лейна запрещены, если только машины впереди не замедлилась из-за очевидных проблем».

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Обгоны на дорожке, которая выводит с пит-лейна на трассу, оказались в центре внимания на недавнем этапе в Бразилии. Там речь шла о попытках пилотов обеспечить себе свободный участок трассы для квалификационных попыток.   

Так как остановки на самом пит-лейне запретили еще до этого, была введена сложная процедура с медленным движением по выезду вдоль его левой стороны, что привело к новым проблемам и штрафам. По мнению паддока, предложенный вариант также был далеко не самым безопасным.

Субботние заезды Ф1 в Абу-Даби начнутся в 13:30 Мск.

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