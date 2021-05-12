FIA введет новые проверки крыльев на гибкость после слов Хэмилтона
Как стало известно Motorsport.com, с Гран При Франции машины команд станут подвергать дополнительным исследованиям, чтобы гарантировать соблюдение правил
Тема гибких крыльев, которые обеспечивают аэродинамическое преимущество, уже далеко не нова для Формулы 1. Первые эксперименты на эту тему команды начали еще в конце 70-х годов, и с того времени сражение между конструкторами и судьями идет с переменным успехом.
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После недавнего Гран При Испании давняя тема вновь вызвала интерес, когда Льюис Хэмилтон предположил, что конкуренты из Red Bull нашли возможность вновь использовать этот прием в обход правил.
Глава «Быков» Кристиан Хорнер в ответ заявил, что машины RB16B соответствуют всем требованиям FIA и регулярно проходят технические проверки.
Однако во вторник вечером источники сообщили, что федерация направила командам письмо, в котором выражается озабоченность рядом использованных решений. Речь о том, что антикрылья выдерживают существующие тесты на статическую нагрузку, но на трассе все равно изгибаются под действием набегающего потока воздуха, снижая лобовое сопротивление на прямых.
В распоряжении Motorsport.com оказалась копия этого письма. В ней говорится: «Мы полагаем, что подобные деформации оказывают значительное влияние на аэродинамическую эффективность шасси».
Используя свои полномочия, FIA объявила о введении новых проверок. В статье 3.9.9 Технического регламента Ф1 по этому поводу сказано: «FIA имеет право вводить новые нагрузочный испытания и проверки на гибкость любой части шасси, которая кажется подвижной при движении машины, или же есть подозрения в этом».
Речь идет о заднем антикрыле. С июньского этапа в Ле-Кастелле этот элемент будут подвергать дополнительным проверкам, чтобы убедиться, что крыло не отгибается назад – речь не о плоскостях, а о детали в целом. Изгиб достигается за счет пилонов, которые крепят крыло к корпусу.
Нынешние правила говорят, что при приложении тестовой нагрузки крыло не может сместиться вниз на расстояние более 3 мм и наклониться относительно горизонтальной плоскости более чем на 1 градус.
Новые тесты FIA будут нацелены именно на контроль отклонения крыла назад. Первый из них включает двойную нагрузку в 750 Н (около 75 кг) в направлении назад, второй – 1000 Н (100 кг) вниз. В обоих случаях крыло может отклониться самое большее на 1 градус.
Эти испытания должны воспроизвести условия движения по трассе и закрыть те возможности, которые оставляют нынешние статические тесты.
Обновленные правила вступят в действие с Гран При Франции. Таким образом, нынешние машины можно будет использовать в существующем виде в Монако, Баку и Турции (хотя последнюю из этих гонок наверняка отменят).
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Джонатан Нобл