Тема гибких крыльев, которые обеспечивают аэродинамическое преимущество, уже далеко не нова для Формулы 1. Первые эксперименты на эту тему команды начали еще в конце 70-х годов, и с того времени сражение между конструкторами и судьями идет с переменным успехом.

После недавнего Гран При Испании давняя тема вновь вызвала интерес, когда Льюис Хэмилтон предположил, что конкуренты из Red Bull нашли возможность вновь использовать этот прием в обход правил.

Глава «Быков» Кристиан Хорнер в ответ заявил, что машины RB16B соответствуют всем требованиям FIA и регулярно проходят технические проверки.

Однако во вторник вечером источники сообщили, что федерация направила командам письмо, в котором выражается озабоченность рядом использованных решений. Речь о том, что антикрылья выдерживают существующие тесты на статическую нагрузку, но на трассе все равно изгибаются под действием набегающего потока воздуха, снижая лобовое сопротивление на прямых.

В распоряжении Motorsport.com оказалась копия этого письма. В ней говорится: «Мы полагаем, что подобные деформации оказывают значительное влияние на аэродинамическую эффективность шасси».

Используя свои полномочия, FIA объявила о введении новых проверок. В статье 3.9.9 Технического регламента Ф1 по этому поводу сказано: «FIA имеет право вводить новые нагрузочный испытания и проверки на гибкость любой части шасси, которая кажется подвижной при движении машины, или же есть подозрения в этом».

Речь идет о заднем антикрыле. С июньского этапа в Ле-Кастелле этот элемент будут подвергать дополнительным проверкам, чтобы убедиться, что крыло не отгибается назад – речь не о плоскостях, а о детали в целом. Изгиб достигается за счет пилонов, которые крепят крыло к корпусу.

Нынешние правила говорят, что при приложении тестовой нагрузки крыло не может сместиться вниз на расстояние более 3 мм и наклониться относительно горизонтальной плоскости более чем на 1 градус.

Новые тесты FIA будут нацелены именно на контроль отклонения крыла назад. Первый из них включает двойную нагрузку в 750 Н (около 75 кг) в направлении назад, второй – 1000 Н (100 кг) вниз. В обоих случаях крыло может отклониться самое большее на 1 градус.

Эти испытания должны воспроизвести условия движения по трассе и закрыть те возможности, которые оставляют нынешние статические тесты.

Обновленные правила вступят в действие с Гран При Франции. Таким образом, нынешние машины можно будет использовать в существующем виде в Монако, Баку и Турции (хотя последнюю из этих гонок наверняка отменят).