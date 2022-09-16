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Формула 1 Новость

FIA впервые в истории взяла генерального директора. Это женщина

Руководящий орган мирового автоспорта ввел новый пост, который обычно используется в коммерческих организациях

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
FIA впервые в истории взяла генерального директора. Это женщина
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Натали Робин стала первым в истории генеральным директором Международной автомобильной федерации. О планах учредить такую должность в рамках реформирования структуры управления еще в декабре после победы на президентских выборах говорил Мохаммед Бин Сулайем.

Для выбора гендиректора в начале года создали специальную рабочую группу, и в четверг вечером FIA объявила о назначении «в ближайшем будущем» Натали Робин. 

Британка имеет 15-летний опыт работы в автомобильной индустрии, с 2017 года она руководила отделением Volvo в Швейцарии, прежде входила в топ-менеджмент Nissan и DaimlerChrysler.

В заявлении FIA говорится, что Робин «будет отвечать за успешную операционную деятельность и финансовые результаты интегрированной и согласованной администрации FIA, а также продвижение общей стратегии обеспечения лидерского подхода при реформе федерации».

Пост генерального директора традиционно используется в структуре тех компаний, которые направлены на извлечение прибыли. FIA традиционно была общественной организацией, призванной способствовать популяризации автоспорта. 

По этому поводу в документе сказано: «Параллельно Натали будет разрабатывать планы коммерческого роста, чтобы увеличить и диверсифицировать доходы FIA, убедиться в финансовой стабильности и обеспечить нашим членам необходимые ресурсы».  

Сам Бин Сулайем назвал назначение Робин «важным и захватывающим моментом для федерации».

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