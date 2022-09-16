FIA впервые в истории взяла генерального директора. Это женщина
Руководящий орган мирового автоспорта ввел новый пост, который обычно используется в коммерческих организациях
Натали Робин стала первым в истории генеральным директором Международной автомобильной федерации. О планах учредить такую должность в рамках реформирования структуры управления еще в декабре после победы на президентских выборах говорил Мохаммед Бин Сулайем.
Для выбора гендиректора в начале года создали специальную рабочую группу, и в четверг вечером FIA объявила о назначении «в ближайшем будущем» Натали Робин.
Британка имеет 15-летний опыт работы в автомобильной индустрии, с 2017 года она руководила отделением Volvo в Швейцарии, прежде входила в топ-менеджмент Nissan и DaimlerChrysler.
В заявлении FIA говорится, что Робин «будет отвечать за успешную операционную деятельность и финансовые результаты интегрированной и согласованной администрации FIA, а также продвижение общей стратегии обеспечения лидерского подхода при реформе федерации».
Пост генерального директора традиционно используется в структуре тех компаний, которые направлены на извлечение прибыли. FIA традиционно была общественной организацией, призванной способствовать популяризации автоспорта.
По этому поводу в документе сказано: «Параллельно Натали будет разрабатывать планы коммерческого роста, чтобы увеличить и диверсифицировать доходы FIA, убедиться в финансовой стабильности и обеспечить нашим членам необходимые ресурсы».
Сам Бин Сулайем назвал назначение Робин «важным и захватывающим моментом для федерации».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Хэм: Это мой папа помогал де Врису попасть в Ф1
Чемпион Формулы 2 Другович выступил против главного правила серии
Самое важное:
Мнение: как Формуле 1 избежать фарса со стартовыми решетками
Джонатан Нобл задумался об уроках недавнего Гран При и той ситуации, которая не нравится ни участникам чемпионата, ни его болельщикам
Бинотто признал необходимость перемен в Ferrari. Но с оговоркой
По словам руководителя Скудерии, команде нужно менять подход и процедуры, а вот кадровые перестановки по-прежнему не требуются
В Red Bull утратили интерес к Херте. Как минимум на 2023 год
По словам Хельмута Марко, американца из IndyCar больше не рассматривают в качестве претендента на место в AlphaTauri
Алонсо нацелился провести 400 гонок в Формуле 1
На предстоящем этапе в Сингапуре Фернандо станет единоличным лидером по числу стартов в Ф1. Но на этом, по собственным словам, он останавливаться не намерен