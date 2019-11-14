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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

После Остина FIA вновь уточнила правила по моторам

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После Остина FIA вновь уточнила правила по моторам
Автор:
14 нояб. 2019 г., 08:36

Накануне Гран При Бразилии специалисты из FIA разослали командам новую техническую директиву, которая проясняет правила работы силовых установок. Некоторые считают, что с выходом предыдущей подобной директивы связан спад скорости Ferrari.

На Гран При США после запроса Red Bull FIA выпустила техническую директиву, которая уточняла ряд моментов, связанных с датчиками контроля расхода топлива. В команде из Милтон-Кинса заподозрили, что в правилах есть серые зоны, позволяющие манипулировать показания датчика, добиваясь повышенного расхода бензина в критически важные моменты. 

Некоторые считали, что чрезмерный расход может быть одной из причин, по которым у Ferrari было преимущество в мощности и скорости на прямых. К тому же, после выхода директивы машины Скудерии смотрелись в Остине не так здорово, как в предыдущих гонках – на что сразу обратили внимание соперники.

Перед Гран При Бразилии FIA – уже по собственной инициативе – выпустила еще одну техническую директиву. Согласно информации от Auto Motor und Sport, документ содержит уточнения относительно запрета на подачу во впускной тракт эксплуатационных жидкостей (теоретически небольшими порциями в направляющийся в цилиндры воздух могут попадать рабочая жидкость, использующаяся в интеркулере, или масло, использующееся в турбине). Подозрения о том, что Ferrari использует связанное с этим решение, также озвучивались по ходу сезона.

Немецкое издание цитирует свой источник, который утверждает: «В ближайшие несколько недель появятся еще несколько технических директив, которые исключат все возможные теории».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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