После Остина FIA вновь уточнила правила по моторам
Накануне Гран При Бразилии специалисты из FIA разослали командам новую техническую директиву, которая проясняет правила работы силовых установок. Некоторые считают, что с выходом предыдущей подобной директивы связан спад скорости Ferrari.
На Гран При США после запроса Red Bull FIA выпустила техническую директиву, которая уточняла ряд моментов, связанных с датчиками контроля расхода топлива. В команде из Милтон-Кинса заподозрили, что в правилах есть серые зоны, позволяющие манипулировать показания датчика, добиваясь повышенного расхода бензина в критически важные моменты.
Некоторые считали, что чрезмерный расход может быть одной из причин, по которым у Ferrari было преимущество в мощности и скорости на прямых. К тому же, после выхода директивы машины Скудерии смотрелись в Остине не так здорово, как в предыдущих гонках – на что сразу обратили внимание соперники.
Перед Гран При Бразилии FIA – уже по собственной инициативе – выпустила еще одну техническую директиву. Согласно информации от Auto Motor und Sport, документ содержит уточнения относительно запрета на подачу во впускной тракт эксплуатационных жидкостей (теоретически небольшими порциями в направляющийся в цилиндры воздух могут попадать рабочая жидкость, использующаяся в интеркулере, или масло, использующееся в турбине). Подозрения о том, что Ferrari использует связанное с этим решение, также озвучивались по ходу сезона.
Немецкое издание цитирует свой источник, который утверждает: «В ближайшие несколько недель появятся еще несколько технических директив, которые исключат все возможные теории».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
После Остина FIA вновь уточнила правила по моторам
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