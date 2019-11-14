После Остина FIA вновь уточнила правила по моторам

На Гран При США после запроса Red Bull FIA выпустила техническую директиву, которая уточняла ряд моментов, связанных с датчиками контроля расхода топлива. В команде из Милтон-Кинса заподозрили, что в правилах есть серые зоны, позволяющие манипулировать показания датчика, добиваясь повышенного расхода бензина в критически важные моменты.

Некоторые считали, что чрезмерный расход может быть одной из причин, по которым у Ferrari было преимущество в мощности и скорости на прямых. К тому же, после выхода директивы машины Скудерии смотрелись в Остине не так здорово, как в предыдущих гонках – на что сразу обратили внимание соперники.

Перед Гран При Бразилии FIA – уже по собственной инициативе – выпустила еще одну техническую директиву. Согласно информации от Auto Motor und Sport, документ содержит уточнения относительно запрета на подачу во впускной тракт эксплуатационных жидкостей (теоретически небольшими порциями в направляющийся в цилиндры воздух могут попадать рабочая жидкость, использующаяся в интеркулере, или масло, использующееся в турбине). Подозрения о том, что Ferrari использует связанное с этим решение, также озвучивались по ходу сезона.

Немецкое издание цитирует свой источник, который утверждает: «В ближайшие несколько недель появятся еще несколько технических директив, которые исключат все возможные теории».