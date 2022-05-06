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Заняв пост руководителя гонок Ф1, Нилья Виттих объявил войну ювелирным украшениям пилотов – Международный спортивный кодекс не допускает их использования. Еще одним моментом стало использование правильного нательного белья, перчаток, носков и балаклав.

В преддверии Гран При Австралии Виттих обратился к пилотам. Те согласились, что требования безопасности существуют ради их же блага, но столь деликатная тема вызвала у них множество вопросов.

Известный любовью к украшениям Льюис Хэмилтон заявил, что «не понимает внимания к подобным мелочам» и рассказал, что украсил свое тело такими элементами пирсинга, которые уже невозможно снять без разрушения.

Однако теперь проверка белья и украшений стала частью технической инспекции, которую все команды проходят в преддверии Гран При. Перед этапом в Майами участникам Ф1 вновь напомнили о необходимости соблюдения озвученных требований.

В четверг Виттих опубликовал документ, в котором представлен измененный вариант анкеты, по которой будет проверяться соблюдение требований Кодекса. Там же чуть подробнее говорится о причинах обеспокоенности FIA этим вопросом.

Традиционно при обсуждении этой темы в качестве аргумента используется пожар Ромена Грожана на Гран При Бахрейна 2020 года – в подобных ситуациях отступления от правил могут иметь серьезные последствия.

Виттих объяснил, что «металлические объекты, включая украшения, могут снизить огнеупорные свойства, так как их контакт с кожей повышает теплопередачу, а с ней и риск ожогов в случае пожара». В тех же заметках говорится об «осложнении медицинского вмешательства» из-за того, что пирсинг может затруднить снятие балаклавы, шлема или комбинезона.

«В худшем случае наличие украшений во может привести к дополнительным травмам, – сказано в документе. – Украшения в дыхательных путях и/или вокруг них могут представлять особый риск, если они сместятся во время аварии, из-за чего попадут в пищевод или дыхательные каналы».

Руководитель гонки добавил, что белье ненадлежащего качества может расплавиться под действием тепла и тоже стать источником дополнительных травм.

Ответственность за соблюдение новых правил лежит на командах, а FIA вправе проводить проверки случайно выбранных гонщиков на предмет выполнения ими правил.