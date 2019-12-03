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Формула 1 / Новость

FIA включила Алонсо в Зал славы. Во второй раз

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FIA включила Алонсо в Зал славы. Во второй раз
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Соавтор: Александр Кабановский
3 дек. 2019 г., 08:24

Испанский чемпион WEC и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» вошел в список пилотов, имена которых увековечены в гоночном Зале славы. Ранее он уже был включен туда за успехи в Ф1.

Организаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость совместно с FIA провели церемонию включения в Зал славы автоспорта чемпионов мира WEC – в личном зачете этот титул разыгрывался с 1981 по 1992 годы, а затем вновь с 2012-го.

Международная автомобильная федерация учредила зал славы в конце 2017 года. Первыми его лауреатами стали чемпионы мира Формулы 1. В январе 2019-го к ним присоединились обладатели раллийных титулов. Теперь настала очередь WEC.

На церемонию в Париж приехали гонщики, которые в разное время выигрывали чемпионат мира. В этом списке 29 человек, включая Жаки Икса, Дерека Белла, Жана-Луи Шлессера, Себастьена Буэми, Марка Уэббера и Брендона Хартли.

Все они были введены в Зал славы, причем действующий чемпион WEC Фернандо Алонсо был удостоен этой почести уже во второй раз – он уже входил в Зал славы за два титула в Формуле 1. Испанец на настоящий момент остается единственным гонщиком в подобном статусе (Петтер Сольберг выигрывал чемпионаты мира по ралли и ралли-кроссу, но до WRX очередь в Зале славы еще не дошла).

«Отличное мероприятие в Париже в Зале славы FIA, – написал Алонсо в социальных сетях. – Большая честь стать первым гонщиком в истории, которого дважды включили в Зал славы».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , WEC
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Хосе Карлос де Селис

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