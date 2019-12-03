FIA включила Алонсо в Зал славы. Во второй раз
Испанский чемпион WEC и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» вошел в список пилотов, имена которых увековечены в гоночном Зале славы. Ранее он уже был включен туда за успехи в Ф1.
Организаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость совместно с FIA провели церемонию включения в Зал славы автоспорта чемпионов мира WEC – в личном зачете этот титул разыгрывался с 1981 по 1992 годы, а затем вновь с 2012-го.
Международная автомобильная федерация учредила зал славы в конце 2017 года. Первыми его лауреатами стали чемпионы мира Формулы 1. В январе 2019-го к ним присоединились обладатели раллийных титулов. Теперь настала очередь WEC.
На церемонию в Париж приехали гонщики, которые в разное время выигрывали чемпионат мира. В этом списке 29 человек, включая Жаки Икса, Дерека Белла, Жана-Луи Шлессера, Себастьена Буэми, Марка Уэббера и Брендона Хартли.
Все они были введены в Зал славы, причем действующий чемпион WEC Фернандо Алонсо был удостоен этой почести уже во второй раз – он уже входил в Зал славы за два титула в Формуле 1. Испанец на настоящий момент остается единственным гонщиком в подобном статусе (Петтер Сольберг выигрывал чемпионаты мира по ралли и ралли-кроссу, но до WRX очередь в Зале славы еще не дошла).
«Отличное мероприятие в Париже в Зале славы FIA, – написал Алонсо в социальных сетях. – Большая честь стать первым гонщиком в истории, которого дважды включили в Зал славы».
Читайте также:
Предыдущая новость
«Это мой первый день». Окон дебютировал за рулем Renault
Следующая новость
Хэмилтон сравнялся с Сенной, но далек от Шумахера. Интересная статистика Гран При Абу-Даби
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , WEC
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Хосе Карлос де Селис
FIA включила Алонсо в Зал славы. Во второй раз
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
12:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
16:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
13:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
16:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
16:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта