FIA включила Алонсо в Зал славы. Во второй раз

Организаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость совместно с FIA провели церемонию включения в Зал славы автоспорта чемпионов мира WEC – в личном зачете этот титул разыгрывался с 1981 по 1992 годы, а затем вновь с 2012-го.

Международная автомобильная федерация учредила зал славы в конце 2017 года. Первыми его лауреатами стали чемпионы мира Формулы 1. В январе 2019-го к ним присоединились обладатели раллийных титулов. Теперь настала очередь WEC.

На церемонию в Париж приехали гонщики, которые в разное время выигрывали чемпионат мира. В этом списке 29 человек, включая Жаки Икса, Дерека Белла, Жана-Луи Шлессера, Себастьена Буэми, Марка Уэббера и Брендона Хартли.

Все они были введены в Зал славы, причем действующий чемпион WEC Фернандо Алонсо был удостоен этой почести уже во второй раз – он уже входил в Зал славы за два титула в Формуле 1. Испанец на настоящий момент остается единственным гонщиком в подобном статусе (Петтер Сольберг выигрывал чемпионаты мира по ралли и ралли-кроссу, но до WRX очередь в Зале славы еще не дошла).

«Отличное мероприятие в Париже в Зале славы FIA, – написал Алонсо в социальных сетях. – Большая честь стать первым гонщиком в истории, которого дважды включили в Зал славы».