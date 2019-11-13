FIA: В правилах на 2021 год есть подвох для топ-команд

Николас Томбасис, возглавляющий в FIA работу с гоночными формулами и являющийся одним из авторов техтребований на 2021 год, рассказал Motorsport.com о факторе, который может сработать против топ-команд при разработке автомобилей по новым правилам.

В сопровождающих материалах к новым техтребованиям их создатели заявляют, что в будущем существенно снизятся потери при езде на хвосте у соперника. А также приводятся соответствующие оценки. К примеру, считается, что в настоящий момент при движении на расстоянии 7 корпусов от едущей впереди машины прижимная сила падает на 21 %, при движении на расстоянии 3 корпусов – на 36 %, на расстоянии одного корпуса – на 45 %. После перехода к новым правилам потери должны составить только 2 %, 6 % и 14 % соответственно.

Однако речь идет не более чем о теоретических разработках – хотя они и основаны на реальных данных, предоставленных FIA одной из команд Ф1. Не исключено, что в реальности найденные конструкторами решения не позволят добиться озвученных результатов.

«Мы осознаем, что при разработке решений команды не очень волнует, что будет происходить с машинами, едущими сзади, – рассказал Томбасис Motorsport.com. – И реальность вполне может подкорректировать наши расчеты. Не исключаю, что реальные цифры будут, скажем, на треть ниже прогнозируемых. Но эффект все равно останется более чем ощутимым».

При этом Томбасис допустил, что топ-команды в стремлении выжать максимум из новых правил могут построить очень быстрые, но очень чувствительные к «грязному» воздуху машины – что в итоге сыграет на руку коллективам-середнякам. Впрочем, новые техтребования в любом случае существенно ограничивают возможности команд сделать машины быстрее за счет повышения их чувствительности к изменению уровня прижимной силы на переднем крыле.

«Мы дали конструкторам большую свободу в работе с теми решениями, чья эффективность не так сильно зависит от "чистоты" воздуха, – пояснил Томбасис. – Это, к примеру, расположенные под понтонами диффузоры. А вот к области, которая и сильно влияет на "загрязнение" воздуха, и сама от этого "загрязнения" страдает, требования очень строгие».