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Формула 1 / Новость

FIA ужесточит контроль за работой моторов в Формуле 1

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FIA ужесточит контроль за работой моторов в Формуле 1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
5 июн. 2020 г., 08:35

В преддверии скорого старта сезона организаторы чемпионата возобновили больбу за соблюдение правил

Завершив формирование календаря на два летних месяца, в руководстве спорта вспомнили о вопросах, которые на время отошли на второй план из-за глобального карантина. Зимой одной из важных тем в Формуле 1 было секретное соглашение FIA и Ferrari в отношении моторов. Это соглашение осудили семь команд.

Тогда федерация по сути гарантировала Скудерии отсутствие санкций в обмен на секреты топливной системы, позволяющей обеспечивать повышенную мощность.

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Как стало известно Motorsport.com, сейчас в FIA намерены вновь ужесточить контроль за соблюдением правил. Особое внимание решено уделить двум моментам – сжиганию масла в цилиндрах двигателя и датчикам мощности в системе рекуперации энергии.

Тема с впрыскиванием масла в цилиндры для повышения эффективности была одной из важнейших в сезоне 2017 года. Тогда было сломано много копий, и в итоге приняты органичительные меры, дополненные к 2020 году. Сейчас установлен максимальный расход в 0,3 литра масла на 100 километров пробега.

Однако прошло время, и в командах вновь вспомнили о старом трюке, стремясь получить преимущество. Поэтому в FIA планируют расширить контроль, установив новые правила замера количества масла по ходу уик-эндов.  

Что касается ERS, здесь вопросы вызывает вторичное использование энергии, накопленной на торможениях. В регламенте прописана максимальная планка ее отдачи, которая контролируется датчиком. Как известно, обман сенсоров не является для инженеров команд нерешаемой задачей, потому FIA решила усовершенствовать систему контроля.

Обновленная версия сенсоров будет задействована с первых же гонок предстоящего чемпионата.

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Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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