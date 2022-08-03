Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / СМИ: Шумахер едва ли удержится в Ф1 после 2022 года Следующая / Демарш Пиастри не повлиял на стремление Alpine взять его
Формула 1 Новость

FIA ужесточила требования к дуге безопасности после аварии Чжоу

Окончательные требования будут утверждены на совещании технических директоров команд в среду

Адам Купер
Автор:
FIA ужесточила требования к дуге безопасности после аварии Чжоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В руководстве Формулы 1 пообещали принять меры после аварии на старте британского Гран При, когда Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу взлетела в воздух и перевернулась после контакта колесами с Mercedes Джорджа Расселла. В итоге на машине китайца вырвало из креплений верхнюю дугу безопасности, и от контакта с асфальтом шлем пилота спасла только защитная дуга Halo.  

Читайте также:

FIA совместно с Alfa Romeo провела тщательное расследование, по ходу которого консультировалась и с другими командами чемпионата.  

В итоге были выработаны новые, более строгие требования к защитной дуге, которые будет окончательно утверждены на заседании Технического консультативного совета под руководством главы комитета формульной техники FIA Николаса Томбасиса 3 августа. 

Детали предложений пока в точности неизвестны, но есть вероятность, что решено будет отказаться от «линейной» защиты из единственного тонкого элемента. Правила допускают такую конструкцию, но в пелотоне ее использует только Alfa Romeo. Остальные предпочитают классическую дугу.

Также более строгими станут предсезонные краш-тесты для омологации шасси. 

Утвердить изменения нужно уже сейчас, чтобы оставить конструкторам больше времени для работы над машинами 2023 года. Сейчас в условиях лимита бюджетов команды исследуют возможность оставить на новый сезон нынешние шасси с минимально необходимыми переделками. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
СМИ: Шумахер едва ли удержится в Ф1 после 2022 года
Предыдущая новость

СМИ: Шумахер едва ли удержится в Ф1 после 2022 года
Следующая новость

Демарш Пиастри не повлиял на стремление Alpine взять его

Демарш Пиастри не повлиял на стремление Alpine взять его
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Босс Alpine заговорил о возвращении Риккардо
Формула 1

Босс Alpine заговорил о возвращении Риккардо

Босс Alpine исключил возможность перехода Пиастри в другую команду
Формула 1

Босс Alpine исключил возможность перехода Пиастри в другую команду

Феттель решил помочь переходу Шумахера в Aston Martin
Формула 1

Феттель решил помочь переходу Шумахера в Aston Martin

Самое важное:

Williams продлила контракт с Элбоном на сезон-2023
Формула 1 Формула 1

Williams продлила контракт с Элбоном на сезон-2023

Англо-тайский гонщик останется в своей нынешней команде еще на год. Также объявлено, что соглашение является многолетним

Демарш Пиастри не повлиял на стремление Alpine взять его
Формула 1 Формула 1

Демарш Пиастри не повлиял на стремление Alpine взять его

Непростая история отношений гонщика и команды получила новый поворот – и почти наверняка не последний

FIA ужесточила требования к дуге безопасности после аварии Чжоу
Формула 1 Формула 1

FIA ужесточила требования к дуге безопасности после аварии Чжоу

Окончательные требования будут утверждены на совещании технических директоров команд в среду

СМИ: Шумахер едва ли удержится в Ф1 после 2022 года
Формула 1 Формула 1

СМИ: Шумахер едва ли удержится в Ф1 после 2022 года

По информации Bild, гонщик Haas растерял всю поддержку, а потому продолжение его карьеры вызывает большие вопросы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.