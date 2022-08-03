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В руководстве Формулы 1 пообещали принять меры после аварии на старте британского Гран При, когда Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу взлетела в воздух и перевернулась после контакта колесами с Mercedes Джорджа Расселла. В итоге на машине китайца вырвало из креплений верхнюю дугу безопасности, и от контакта с асфальтом шлем пилота спасла только защитная дуга Halo.

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FIA совместно с Alfa Romeo провела тщательное расследование, по ходу которого консультировалась и с другими командами чемпионата.

В итоге были выработаны новые, более строгие требования к защитной дуге, которые будет окончательно утверждены на заседании Технического консультативного совета под руководством главы комитета формульной техники FIA Николаса Томбасиса 3 августа.

Детали предложений пока в точности неизвестны, но есть вероятность, что решено будет отказаться от «линейной» защиты из единственного тонкого элемента. Правила допускают такую конструкцию, но в пелотоне ее использует только Alfa Romeo. Остальные предпочитают классическую дугу.

Также более строгими станут предсезонные краш-тесты для омологации шасси.

Утвердить изменения нужно уже сейчас, чтобы оставить конструкторам больше времени для работы над машинами 2023 года. Сейчас в условиях лимита бюджетов команды исследуют возможность оставить на новый сезон нынешние шасси с минимально необходимыми переделками.